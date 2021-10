Bezuinigen op muziekscholen zorgt voor minder Nederlandse musici

Dat blijkt uit cijfers die het BNNVara-programma Zembla donderdagavond presenteert. Van alle studenten in de masteropleiding muziek was in het studiejaar 2006-2007 nog gemiddeld 52 procent Nederlands. In 2020-2021 is dat gezakt naar 37 procent. De conservatoria in Amsterdam, Den Haag en Maastricht scoren het laagst: 21, 19 en 11 procent.

Je ziet dit terug in de toporkesten, aldus George Wiegel, directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zijn eigen orkest en het Concertgebouworkest waren altijd beroemd om hun Nederlandse blazers, maar dat aantal neemt snel af.

Van 108 naar 12 muziekscholen

Dit komt volgens Zembla door de teloorgang van de Nederlandse muziekscholen. In 2007 waren er nog 108, inmiddels zijn er nog maar 12. Vanwege aanhoudende bezuinigingen zijn veel voormalige muziekscholen opgegaan in zogeheten centra voor de kunsten, waarvan er 98 zijn.

Het niveau van Nederlandse muziekstudenten is daardoor afgenomen; ze spelen slechter en missen theoretische kennis. Wiegel: “Dat is een gevolg van beleid waar niet goed over is nagedacht. Als je de muziekscholen laat verpauperen of opheft, doe je je eigen bevolking tekort.”

Lees ook:

Laten ministers ook eens waardering voor kunst uitspreken

Er is inmiddels sprake van een verstoorde verhouding tussen het kabinet enerzijds en kunstenaars én hun publiek anderzijds.