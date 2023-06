Beyoncé haalt met talloze kostuumwissels de vaart uit een perfecte show

Nog voor Beyoncé voet op het podium van de Johan Cruijff Arena had gezet voor twee uitverkochte Nederlandse concerten, waren de vijfsterren-recensies uit de omringende landen haar al vooruitgesneld. Dat die vooral over het visuele aspect van haar concerten gingen, was een aanwijzing welke kant het op zou gaan: die van een overdonderend visueel spektakel.

En dat werd het in Amsterdam. Zo had Beyoncé niet gewoon losse videoschermen meegenomen, maar besloeg het scherm de hele breedte van het podium, waarbij in het midden een soort glittergrot was uitgespaard voor de muzikanten. Dankzij dit scherm was het zelfs in het schellinkje alsof je op de eerste rij zat. Daardoor kon je niet alleen haar ravissante outfits van beroemde ontwerpers bewonderen maar ook ademloos gadeslaan hoe ze uit een enorme parelmoer schelp tevoorschijn kroop, als een zilverkleurige engel boven het publiek zweefde en er met haar dansers strakke dansroutines uit gooide. En was dat een nou metershoog paard dat we uit de glittergrot zagen opdoemen, of enkel een projectie?

Zo bood Queen Bey haar vijftigduizend fans zaterdag de overtreffende trap in visuele overdaad. Maar er was meer dat ze goed deed. Ze liet bijvoorbeeld ook merken dat ze precies weet op de schouders van welke reuzen ze staat. Dat deed ze door een eerbetoon aan de zwarte en queer pioniers van de clubcultuur en een mooie ode aan de onlangs overleden Tina Turner in de vorm van een eigenzinnige cover van River Deep – Mountain High.

Een ander hoogtepunt van de avond was het onderdeel waarbij enkele dansers om beurten de ruimte kregen om te schitteren. Het was ontroerend om te zien hoe ze allemaal hun eigen stijl en persoonlijkheid in hun solo legden en dat op zo’n spetterende manier deden, dat je hart ervan ging gloeien.

Toch voltrok het eerste uur van het optreden zich in redelijke rust. Zelfs op de voorste rijen werd weinig gedanst. Dat kwam deels omdat de 41-jarige zangeres ervoor koos om niet te openen met de grote knallers uit haar oeuvre. Ook het aanvankelijk zeer schelle geluid speelde haar parten. Het grote euvel van de show werd echter gevormd door de ontelbare pauzes die werden ingelast. Daardoor werd het optreden opgedeeld in diverse onderdelen die hoogdravende namen als Weelde en Zalving kregen. Maar die pauzes tussendoor waren alleen nodig om het popicoon de tijd te geven om een ander pakje aan te trekken.

Fast forward

In afwachting van haar terugkeer konden de fans niet veel meer doen dan naar de videobeelden op het scherm kijken. Fraaie beelden, dat wel. Maar als je dit concert op tv had gekeken, zou je deze stukken op fast forward hebben gezet.

Bovendien voorkwamen de pauzes dat het concert naar een climax kon toewerken. Break My Soul was bijvoorbeeld het muzikale hoogtepunt van de avond, met een beetje hulp van Madonna. Terwijl Beyoncé met haar dansers over het podium marcheerde zoals Madonna dat zo vaak doet, verscheen de tekst ‘Queen Mother Madonna’ op het scherm en werd het nummer gelardeerd met flarden uit Vogue. Het was de eerste song waarbij de muzikale vonken er echt vanaf spatten.

Lekker en nu doorpakken, dacht je nog. Maar nee, daar beende Beyoncé alweer van het podium af en verdween het gevoel van opwinding als sneeuw voor de zon. Er zouden nog meer sterke muzikale momenten volgen, zoals Crazy in Love en Heated. Maar steeds weer werd de opgebouwde spanning afgebroken door de pauzes. Een briljante show? Dat bood Beyoncé in Amsterdam zeker. Een geweldig concert? Eh, niet helemaal.

Beeld Andrew White/RENAISSANCE WORLD TOUR

