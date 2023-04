Beste kinderboek is een bundel vol hilarische dierenspreekbeurten

Dieren die een spreekbeurt houden over een ander dier, je moet er maar op komen. Schrijfster Bibi Dumon Tak en illustratrice Annemarie van Haeringen werkten hun idee uit tot het hilarische kinderboek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Ze worden ervoor beloond met de Woutertje Pieterse Prijs voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar. Dat is zaterdag bekendgemaakt in het radioprogramma De taalstaat.

Het boek ‘zet onze veelstemmige wereld zowel in taal als beeld heerlijk op zijn kop’, aldus de vakjury onder leiding van schrijver Abdelkader Benali. Het is leerzaam én leuk, want het ‘loopt over van de spitse dialogen, kriebelige weetjes en bijtende spot’.

De zebra vertelt bijvoorbeeld honderduit over zwart-witte collega’s als de panda, de orka en de das. De regenworm verdiept zich in zijn grote broer: de anaconda, een wurgkampioen. De kerkuil twijfelt. Hij wil aanvankelijk van wal steken over een religieuze zielsverwant: de Jezus Christushagedis, het lieveheersbeestje, de kruisspin of de bidsprinkhaan. Uiteindelijk kiest hij rebels voor de Tasmaanse duivel.

Prijs voor het boek als geheel

De makers zijn erg blij met de prijs (15 duizend euro), vertellen ze in een online videogesprek. Vooral omdat het geen bekroning is van alleen de tekst of de illustraties afzonderlijk, zoals bij sommige andere prijzen, maar van het boek als geheel.

Het idee van de spreekbeurten kwam voort uit het vorige beestenboek dat ze samen maakten: Laat een boodschap achter in het zand. In die bundel non-fictiepoëzie waren alleen evenhoevige dieren welkom. Dumon Tak: “Annemarie wilde toen graag een tapir tekenen, maar die heeft drie tenen, dus dat mocht niet. Maar als de tapir nou een spreekbeurt over evenhoevigen hield, kon hij er alsnog in. Zodoende. Het pakte zo leuk uit dat we daarna een heel boek met dierenspreekbeurten wilden maken.”

Dieren zijn het favoriete onderwerp van Dumon Tak, die tien jaar bij een dierenambulance heeft gewerkt. Haar kennis haalt ze uit boeken en wetenschappelijke bronnen, maar ook van filmpjes op internet. “Ik kijk goed hoe dieren bewegen en zich gedragen”, vertelt ze. “Dat helpt me om hun karakter te schetsen.”

De heremietkreeft, het liefst verscholen in een schelp, zet ze bijvoorbeeld neer als een verlegen stotteraar. Van de brulaap maakt ze een brutale gast die een spreekbeurt bij elkaar liegt over de fictieve eenhoorn. De vos is een profiteur die prakkiseert over de beste manier om een prooi te doden. En de konijnen? Totaal geobsedeerd door seks.

Het ontspoort volledig

Met z’n allen vormen de dieren een chaotische schoolklas vol herrie, strijd en groepsvorming. Van Haeringen: “Ze mogen elkaar vragen stellen over hun spreekbeurt, ze reageren op elkaar, dat maakt het zo leuk. Op een gegeven moment ontspoort het volledig.” De wijze kerkuil moet dan ingrijpen.

De dieren zijn net kinderen, beaamt Dumon Tak, want het omgekeerde is óók waar: “Kinderen zijn net dieren. Puur, direct, ongefilterd. Daarom vind ik ze ook zo leuk. Ze worden pas vervelend als ze groot en menselijk worden.”

De leukste spreekbeurt, vinden beide makers, is die van de halsbandparkiet. Dit dier kan niet zingen, alleen ijzingwekkend krijsen. Toch klaagt hij er uitgebreid over dat hij ontbreekt in de top-100 van fraaiste zangvogels, terwijl de uil en de raaf er wel in staan. Op een gegeven moment zijn de andere dieren zijn gejeremieer zat. Dan vliegt de halsbandparkiet naar een naastgelegen schutting om vanaf daar zijn verhaal af te maken – uiteraard luid krijsend.

De eenhoorn uit het kinderboek ‘Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda’. Illustratrice Annemarie van Haeringen: ‘Zijn manen heb ik erin gekamd door met een kam sporen in de verf te trekken’ Beeld Annemarie van Haeringen

Steeds weer die cavia. Verschrikkelijk saai!

Knalgroen met een vuurrode snavel is hij. Jaloersmakend flamboyant, dat dan weer wel. Van Haeringen heeft zich erop uitgeleefd. Ze gebruikte de meest uiteenlopende materialen voor haar portretten: ecoline, pen, inkt, potlood, krijt, aquarel. “Voor elk dier heb ik iets gekozen waarmee ik zijn karakter het beste kon vatten.”

Haar mooiste prent? De eenhoorn, zegt ze. “Hij kijkt chagrijnig, wat past bij de harde blauwe achtergrond. Zijn manen heb ik er letterlijk in gekamd door met een kam sporen in de verf te trekken. Daar word ik heel blij van als zoiets lukt.”

Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda is een aanrader voor elk kind dat ooit een spreekbeurt moet houden. Je steekt er veel van op, zegt Dumon Tak. “Kinderen houden hun spreekbeurt vaak over hun cavia of over hockey. Verschrikkelijk saai! Ik zeg altijd: dreun geen Wikipedia-weetjes op, maar vertel een verhaal. Daar kun je al die feitjes in verpakken. Zo wordt het wél spannend. Ons boek bewijst het.”

