Bert Wagendorp ligt op de bank (om bij te tanken)

Wanneer begint voor u de zomervakantie?

“Zaterdag heb ik mijn laatste column geschreven voor de Volkskrant. Ik gebruik de vakantie altijd om af te kicken van die column, van dat ritme van drie keer per week, staccato naar een conclusie schrijven. Maar ik heb niet zo lang nodig om weer op te laden, hoor. Ik zit in de vakantie ook gewoon weer te werken. De basis voor mijn romans leg ik altijd in de zes weken dat ik geen column heb.”

Klinkt niet echt als vakantie.

“Nee, maar zes weken niks doen zou ik niet prettig vinden. Het is ook de enige manier om boeken te schrijven voor mij. Ik kan het moeilijk combineren als de column draait. De column en de roman zijn andere ritmes, andere vormen. Misschien werkt het daardoor goed dat ik mijn romans schrijf in een andere omgeving. ‘Masser Brock’ schreef ik in Italië, in Ferrara. En het boek ‘Ferrara’ in Spanje en Frankrijk. Dit jaar gaan we naar Bourgondië.”

Ontspant u dan wel?

“Ik doe de eerste anderhalve week helemaal niks, hoor. Een beetje fietsen en televisiekijken. De Tour de France werkt haast meditatief. De hele dag peddelen er drie wielrenners voorop door zonnebloemvelden. Je weet al hoe het gaat aflopen: ze worden ingerekend en dan komt er een massasprint. Maar dat maakt niet uit. Het gekabbel van de etappe, het gepraat van commentatoren Maarten en Herbert … Zelfs al is het vijftien graden buiten, dan heb ik nog het gevoel dat het een lome zomermiddag is. Het is ook geruststellend dat de Tour de volgende dag weer verder gaat als een sportfeuilleton.”

U vindt ledigheid waardevol, schreef u eerder. Helpt de Tour u aan ledige dagen?

“Ja, het is heel goed dat ze hele etappes uitzenden, dat werkt zo ontspannend. De tijd wordt voor je ingevuld. Mijn leven gaat door de Tour natuurlijk niet veranderen, maar het is wel een belangrijk moment van het jaar voor mij. Een persoonlijk ­ritueel, een ankerpunt. Dat heeft ­ieder mens nodig. Ik houd altijd een ontevreden gevoel over als ik een dag in absolute ledigheid heb doorgebracht, niks ben opgeschoten. Maar dat heb je bij de Tour niet. Hoezo niks opgeschoten? We weten hoe de zaak ervoor staat, ik heb geconcentreerd zitten kijken. Ik zou het erg missen als ze zouden stoppen met de Tour. Dat zou bijna ondraaglijk zijn, alsof ze je kleine teen afhakken.”

En na de Tour volgt dus uw nieuwe boek?

“Ja, ik weet al wel wat ik wil schrijven. Het wordt een historische roman, dat is nogal arbeidsintensief. Ik moet veel research doen. Het speelt zich af in het midden van de negentiende eeuw en gaat over een groep Achterhoekse landverhuizers die naar Amerika emigreren.

“Ik schrijf altijd vrij associatief. Dat kan alleen als de creativiteit los is van begrenzingen en verplichtingen. Ik moet ontspannen zijn, alleen dan kun je spelen met de geest. De geest heeft vakantie en daardoor doet-ie leuke dingen”.

Een voorbeeld?

“Ik schreef ’s ochtends in Ferrara aan het boek Masser Brock. Het personage Mia, de zus van Masser, liet ik over het Binnenhof lopen, de Tweede Kamer in. Maar ik wist niet waarom. Wat doet dat mens eigenlijk voor werk, dacht ik. Misschien net als Masser ook journalist? Nee, saai. Ze is woordvoerder van de premier! Zo kwam die lijn ineens in het verhaal. Van de broer die de macht controleert en de zus die de macht vertegenwoordigt. Het zou gaan over een columnist die moe wordt van het meningencircus, maar dit werd de ruggegraat van het boek.”

