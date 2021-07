Bernard Haitink heeft alle Notenkrakers, ooit zijn kwelgeesten, overleefd

Deze laatste column alvorens de krant in de zomermodus gaat wordt helaas geen al te vrolijke. Want er gingen mensen dood. Bekende mensen, minder bekende en onbekende. Op de grens van leven en dood maakt dat overigens niets meer uit, stel ik me zo voor – bekend of onbekend zijn. Voor iedereen is die stap naar het eeuwige hét grote raadsel van het leven. Ook al zingt Strauss’ Salome nog zo overtuigend: ‘Das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes’.

Die opera stond trouwens zo’n beetje model voor alles wat Louis Andriessen haatte aan de muziek uit de late negentiende eeuw. Galmende en vibrerende stemmen, uitgedijde orkesten, pathos. Hij gruwde ervan, ook al schreef hij zelf vijf opera’s. Natuurlijk wel in zijn eigen, direct herkenbare beukende idioom, zonder gegalm en met een lekker basgitaartje erin. Vorige week donderdag overleed hij. Collega Mischa Andriessen (geen familie) schreef een mooie necrologie. Daarin werd ook vermeld dat Andriessen tot de beruchte Notenkrakers had behoord, de actiegroep die modernisering van het orkestbestel eiste, en daartoe in november 1969 een concert onder leiding van Bernard Haitink verstoorde. Peter Schat, Harry Mulisch, Misha Mengelberg, Reinbert de Leeuw, Frans Brüggen en Jan van Vlijmen zijn allemaal al heengegaan. Andriessen was de laatst overgebleven Notenkraker. Haitink heeft zijn kwelgeesten van destijds dus allemaal overleefd.

Een goed oor voor stemmen, al dan niet galmend

Minder bekend was zangeres Jeanne Companjen. Haar dood werd zondag bekendgemaakt, maar ze overleed al op 29 juni. Companjen richtte na haar pensioen als zangdocent in 1998 het gezelschap Opera Trionfo op. Daarmee gaf ze jonge Nederlandse zangers en regisseurs een belangrijk en nodig podium. Gedreven was ze, vasthoudend, maar ook bijzonder aardig en met een goed oor voor stemmen, al dan niet galmend. Haar producties van onbekende werken, meestal in bewerkingen voor kleine bezetting, vulden een leemte in Nederland.

Onbekend was Steven van Altena. Vandaag wordt hij begraven. Händels duet As steals the morn zal er klinken. Prachtig vond hij dat. Ik kende Steven niet, maar kwam twee weken geleden met hem in contact via het secretariaat van onze krant. Hij had daar per 30 juni zijn abonnement voor Trouw opgezegd. Want op 1 juli zou hij een zelfgekozen dood sterven, zijn ziekte was uitzichtloos. Steven wilde vertellen over de geweldige mensen in het hospice van Haarlem, maar vooral over zijn laatste bezoek aan het Concertgebouw en over de fantastische vrijwilligers van Ambulancewens, die laatste wensen inwilligen. Zij hadden hem op een brancard, via de artiesteningang, de zaal ingereden, en daar had hij zich nog één keer gelaafd aan de zonnige Vierde symfonie van Mendelssohn. Het was onvergetelijk geweest, vertelde hij. Daar te kunnen zijn, muziek in zijn oren, wegzwevend.

Rust allen zacht

Ik dacht aan Steven toen ik aan het begin van deze week in het door hem zo geliefde Concertgebouw was. Isabelle Faust speelde daar het Vioolconcert van Schumann. Zoals alleen zij dat kan, met een soort intieme virtuositeit, als helder bronwater dat nauwelijks waarneembaar bruist. Het was werkelijk fantastisch, ook door de begeleiding van het Gürzenich-Orchester Köln onder leiding van François-Xavier Roth. Zou Steven bezwaar hebben gemaakt dat ik zijn dood met die van Louis en Jeanne verbond? En met dat onaards mooie vioolconcert waarin zoveel aan Mendelssohn herinnert? Ik denk dat hij in zijn nopjes was geweest. Rust allen zacht. Ik hoop dat daar muziek van jullie gading is.