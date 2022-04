Beperk het aantal omroepen, zegt de Raad voor Cultuur, maar hoe is nog even de vraag

Er zijn te veel omroepen en die zijn meer van hetzelfde. Om de Publieke Omroep bestuurbaar te houden moet er een maximum komen aan het aantal omroepen, vindt de Raad voor Cultuur.

Beperk het aantal omroepen in het publieke bestel, adviseert de Raad voor Cultuur donderdag aan de staatssecretaris van cultuur en media. Er zijn er genoeg en ze zijn meer van hetzelfde. Het omroepbestel zou moeten werken als een schoenenkast: een nieuw paar erin, een oud paar eruit. Maar criteria op basis waarvan een nieuwe omroep de toegang tot het bestel kan worden geweigerd, of eruit kan worden geknikkerd zijn er niet. “Dat is een doodlopende weg”, staat in het advies. Maar hoe moet het dan wel?

Vorig jaar kwamen er weer twee aspirant-omroepen bij: Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. Arie Slob, destijds minister van OC&W, kon niet anders dat ze toegang verlenen tot het publieke bestel op basis van het positieve advies van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep.

Niet alleen programma's voor de happy few

Wel klaagden de adviesorganen toen al dat het huidige bestel niet langer houdbaar is omdat er vrijwel geen mogelijkheden zijn om nieuwe omroepen tegen te houden, of het bestel op te schonen. Daardoor dreigt het onbestuurbaar te worden. Het onderzoek dat volgde werd donderdag gepubliceerd, maar heeft geen oplossing voor dat probleem.

Over het algemeen doet de NPO het best goed, zegt mediahistoricus Huub Wijfjes. “De Publieke Omroep moet concurrerend zijn, maar het aanbod is nog steeds onderscheidend en representatief voor de Nederlandse bevolking. De NPO is er voor een breed publiek, dus daar hoort bijvoorbeeld ook amusement en drama bij. Je kunt niet alleen programma’s maken voor de happy few.”

Maar Wijfjes snapt ook wel dat het bestel door de toetreding van al die kleine omroepjes onbeheersbaar wordt. “Dan krijgen we hetzelfde probleem als we in de politiek hebben: een enorme fragmentering. En je wat dat voor een uitwerking heeft; moeilijker politieke besluitvorming die aan kwaliteit verliest.”

ON kan doen waar ze zin in hebben

Een hogere toelatingsdrempel zou soelaas kunnen bieden. En als er dan omroepen bijkomen, dan moeten ze zich direct aansluiten bij grotere omroepen, zodat die kunnen bijsturen. “ON zou zich bijvoorbeeld prima kunnen aansluiten bij WNL of AvroTros. Dan krijg je een correctie op het aanbod van ON. Nu kunnen ze doen waar ze zin in hebben en bijvoorbeeld de journalistieke code met voeten treden.”

Om ervoor te waken dat de veelzijdigheid niet in het gedrang komt, moet de NPO steviger sturen op basis van aanbod en genres, adviseert de Raad. Eigenlijk is dat onvermijdelijk, zegt Wijfjes. “Iemand moet nu eenmaal inhoudelijk de regie voeren.”

Toevallig was er recent een reorganisatie binnen de NPO waarbij de oude netmanagers – die verantwoordelijk waren voor de kanalen NPO 1, 2 en 3 – zijn vervangen voor genremanagers die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld fictie, cultuur, sport en journalistiek. Die mogen best wat meer hun best doen voor een veelzijdiger inhoud, zegt Wijfjes. “Kijk bijvoorbeeld naar het uniforme aanbod van talkshows.”

Een begrenzing van het aantal omroepen

Als de NPO inhoudelijk meepraat, dan kun je beter afstemmen wat er nodig is, zegt Wijfjes. Nu komen omroepen met een idee en zegt de NPO ja of nee. Andersom lijkt het hem effectiever: de NPO geeft aan welk programma er nog mist in het aanbod en zoekt daar een omroep bij, die dat vervolgens gaat maken. Zo wordt de omroep meer een productiehuis, zegt Wijfjes. “Dat wil niet zeggen dat de omroepen totaal overbodig maakt, maar je geeft ze wel een andere positie binnen het bestel.”

Zowel de omroepen als de NPO zijn blij met het rapport omdat ‘de Raad zowel de veelzijdigheid als de beheersbaarheid van het stelsel belangrijk vindt’. “Omwille van die beheersbaarheid lijkt een begrenzing van het aantal omroepen een mogelijkheid”, zegt NPO voorzitter Frederieke Leeflang.

Volgens Arjan Lock van het College van Omroepen is het rapport ‘een goede basis is om mee aan het werk te gaan’. “Het kan altijd beter en daarop zijn we aanspreekbaar.”

Volgens de Raad voor Cultuur is het aan de politiek om knopen door te hakken, zodat er verder kan worden nagedacht over hoe het bestel in de toekomst bestuurbaar blijft.

Hoe zat het ook alweer met het Nederlandse omroepbestel? De taken en verantwoordelijkheden van de NPO en omroepen zijn omschreven in de Mediawet. De basis is dat de omroepen verantwoordelijk zijn voor de inhoud de programma’s en dat de NPO de programmering van alle netten, zenders en platforms coördineert. In totaal zijn er zes uitzendlicenties te verdelen over ongeveer 13 omroepen. Die moeten dus samenwerken binnen die licenties en sommige omroepen zijn zelfs gefuseerd. Nieuwe omroepen kunnen als aspirant toetreden als ze voldoende leden hebben, een stroming binnen de maatschappij vertegenwoordigen én een positief advies hebben van de adviesorganen Raad voor Cultuur, Commissariaat voor de Media en de NPO. De aspiranten krijgen vijf jaar de tijd om zich te bewijzen, daarna moeten ze zich aansluiten bij een samenwerkings-omroep om programma’s te blijven maken. De minister van OC&W beslist wie er mogen toetreden en of er omroepen moeten verdwijnen. Op dit moment kennen we de volgende omroepen: AvroTros-PowNed, BNNVara, KRO-NCRV, Omroep Max-WNL, EO en VPRO-Human en de aspirant-omroepen Zwart en Ongehoord Nederland.

Wat er precies staat in het advies van de Raad voor Cultuur De raad, een belangrijk adviesorgaan van de regering, ziet een maximumaantal omroepen, in combinatie met toezicht op de diversiteit, als de beste manier om het omroepbestel beheersbaar te houden. Nu wordt toelating bovenal gebaseerd op het aantal leden en is er geen regulering van het aantal omroepen. De beheers- en bestuurbaarheid komt daarmee in het geding, schrijft de raad. Na de controversiële toetreding van nieuwe aspirant-omroepen tot het bestel is ook gekeken naar de mogelijkheid om criteria te vinden waar nieuwe omroepen aan zouden moeten voldoen. Maar de raad ziet dat als een doodlopende weg: “De conclusie moet onder ogen worden gezien dat zulke criteria eenvoudigweg niet vindbaar zijn.” Bewaak de pluriformiteit Een maximumaantal omroepen moet wel worden gekoppeld aan een toezicht op de pluriformiteit, benadrukt de raad. Ze constateert namelijk ook dat vooral de grote omroepen steeds meer op elkaar gaan lijken, waardoor de programmering ‘meer van hetzelfde’ wordt. Dat zou moeten worden opgelost met meer interne regie door de publieke omroep zelf. Op die manier denk de raad dat de samenleving ‘fijnmazig’ bediend kan worden, ook als er geen nieuwe omroepen bij zouden komen.

