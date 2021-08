Ben je binnen of ben je buiten? In deze villa is dat steeds de vraag

Overal in het land stampen de heimachines en zwaaien hijskranen door de lucht. Want er moet worden gebouwd. Wat zijn de architectonische hoogstandjes? Trouw maakt een keuze uit de gebouwen die kans maken op de titel ‘Beste gebouw van het jaar’. Aflevering 5, de laatste: Villa Fifty-Fifty in Eindhoven.

In een wijkje naast De Wielewaal, het landgoed aan de rand van Eindhoven waar de familie Philips ooit woonde, mogen mensen een villa bouwen naar eigen smaak. De meeste huizen zijn hagelwit, twee of drie verdiepingen hoog, een kleine voortuin en een riante achtertuin.

Daartussen is Villa Fifty-Fifty een buitenbeentje. Het is een laag, paviljoenachtig gebouw met in het midden een mat-zilveren toren. En het heeft geen duidelijk gemarkeerde tuin, maar een binnenplaats, waar een boom vrolijk door een ronde opening in het dak naar boven groeit.

‘Het ging níet over waar de auto moest staan’

Lily Jong zit in haar werkkamer en steekt haar hand op. Ze komt naar buiten en gaat voor naar een ruimte aan de andere kant van de patio – een soort serre die woonkamer en keuken met elkaar verbindt. Er staan grote terracottapotten met weelderige planten. De brede glazen harmonicadeur is helemaal opengeschoven, door de dakramen valt volop licht. Waar begint hier binnen en houdt buiten op? Dat is precies de vraag die in dit huis niet beantwoord wordt – het is fiftyfifty.

“In het eerste gesprek met onze architect, Jurjen van der Horst van bureau Studioninedots, hebben we het niet gehad over het aantal slaapkamers, of we één of twee badkamers wilden, waar de auto moest staan”, zegt Jong. “De vraag was: Waar staan jullie op dit moment in je leven?”

De patio, waar de binnenruimtes op uitkomen. Beeld Frans Parthesius

Jong en haar man Felix Breukel wilden vooral meer tijd aan elkaar en hun twee puberdochters besteden, minder tv te kijken, heel veel buiten te zijn, minder spullen in huis hebben. Ze wilden een woning waar iedereen zijn eigen plek heeft, maar waar je elkaar voortdurend tegenkomt. “We werken allebei fulltime voor een multinational, we houden veel van onze banen. Maar dan wil je de vrije tijd wel echt met elkaar doorbrengen. Een week is in een flits voorbij.”

Een dorpje van tiny houses

Dit huis is bijna een tegenreactie op hun vorige woning. “Dat was een loft van 240 vierkante meter in het centrum van Eindhoven, zonder balkon of tuin”, zegt Jong. “In die tijd wilde ik, als ik thuiskwam, een beetje gefêteerd worden, alsof je in een club of een restaurant bent. Ik was zwanger en we wisten dat we minder zouden uitgaan en vaker thuis zijn.” Dus moest het huis een uitgaansgevoel geven. “Het was een statement: kijk eens hoe mooi. Mensen die binnenkwamen waren redelijk geïntimideerd, want het was een showcase.”

Gebouw: Villa Fifty-Fifty, Eindhoven

Architectenbureau: Studioninedots

Fotograaf: Frans Parthesius Meer genomineerde gebouwen op de site van de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus

Het nieuwe huis is in alle opzichten anders, hoewel het ook indruk maakt; zeker op een zonnige zomerdag. Van der Horst bedacht met het team van Studioninedots een bijzondere vorm: de kavel werd verdeeld in vierkanten, als een dambord. Op iedere vierkant kwam een ruimte met een specifieke functie, soms binnen, soms buiten. De keuken, het terras, de slaapkamer, een perk met planten, een badkamer, een berging. “Het is een dorpje van tiny houses”, zegt Jong. “Elke ruimte heeft zijn eigen karakter.”

De toren in het midden, bekleed met gepolijst aluminium, is het domein van de dochters. “Daar zitten hun slaapkamers in, een eigen badkamer en zelfs een pantry. Het is ontworpen als een zelfstandige unit. Bij mijn vriendinnen zag ik dat kinderen langer thuis blijven wonen. Het is best lastig als ze dan op zolder moeten zitten. Wij willen ook dat ze lang bij ons blijven – nou ja, niet tot hun veertigste – en het is fijn als je ze goed onderdak kunt bieden en ze zo een beetje kunt helpen.”

De buitenhaard aan de voorzijde van het huis. Het is de beste plek, met avondzon en uitzicht op landgoed De Wielewaal. Beeld Frans Parthesius

Het is ook een vorm van duurzaamheid, vindt ze. “Dit huis zal heel lang voor ons geschikt zijn. Als wij straks slecht ter been zijn blijven de belangrijkste ruimtes goed bereikbaar. Het is toekomstbestendig.” Ook in andere opzichten voldoet de villa aan de duurzaamheidseisen. De hele wijk wordt verwarmd met aardwarmte. Jong en Breukel hebben zonnepanelen geplaatst op het platte dak. “En we hopen volgend jaar mee te doen met een proef van de TU Eindhoven: een thuisbatterij om al de zonne-energie op te slaan.”

Geen kijkdoos, maar een spiegel

Het binnen-buitenhuis bevalt ze uitstekend. Niet alleen in de zomer, ze woonden er ook al toen de patio begin dit jaar met een dik pak sneeuw bedekt werd. “Toen liep ik nog steeds buitenom naar mijn werkkamer, vaak op blote voeten. Dat is mijn lijn van lopen geworden, de tuin is echt een onderdeel van het huis.”

“Een olifantenpaadje”, lacht architect Van der Horst. Hij was blij met de open houding van zijn opdrachtgevers. Zo kon hij een onconventioneel huis neerzetten. “In tegenstelling tot de meeste buren zit de familie vaak aan de voorkant van het huis, aan de straatkant. Dat is de beste plek, je hebt er de avondzon en uitzicht op het groen van landgoed De Wielewaal.” Om de plek extra aantrekkelijk te maken is er een buitenhaard geïnstalleerd.

Dat het huis veel inkijk heeft, deert de bewoners niet. Bovendien is er met een slim lichtplan voor gezorgd dat je ze ’s avonds niet in pyjama door het huis ziet lopen. Van der Horst: “Glas spiegelt aan de kant waar het meeste licht valt. Door buiten in de strook met planten rondom het huis verlichting te plaatsen, ziet een voorbijganger zichzelf in de ramen, en niet de bewoners.” Geen kijkdoos dus, maar een spiegel.

Lees ook:

Het klooster in het centrum van Oss heeft zijn oude luister terug

Deel 4 van een serie over nieuwe architectuur in Nederland.

Theater Zuidplein in Rotterdam is als een juwelenkistje op een rommelzolder

Aflevering 3 van een serie over nieuwe architectuur in Nederland.

Hoe Assen er met een gloednieuw treinstation voor wil zorgen dat je ook eens in Assen uitstapt

Aflevering 2 van een serie over nieuwe architectuur in Nederland.

Studio Thonik in Amsterdam is een brutaaltje dat alle opties openhoudt

Aflevering 1van een serie over nieuwe architectuur in Nederland.