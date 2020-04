Bekijk hier de documentaire ‘Stop Filming Us’, met een inleiding door Trouw-recensent Remke de Lange

‘Stop Filming Us’ is een fascinerende documentaire waarin een maker zijn eigen positie bevraagt. Is dat op zichzelf al een uitdagende aanpak, documentairemaker Joris Postema treft ter plekke dankbare discussiegenoten. Jonge Congolese mediamakers die hem voorhouden wat die westerse blik behelst: een vooringenomen, negatief beeld. Zie je een foto van een zielig arm kind tegen een stoffige achtergrond, dan weet je meteen dat er een westerling achter zit.

Is het echt zo simpel? Stop Filming Us trekt geen eenduidige conclusies, maar werpt interessante vragen op, schreef Trouw-recensent Remke eerder over deze film. Lees hier haar recensie van de film terug. Hieronder geeft ze ook een inleiding op de documentaire. Onderaan deze pagina vertelt ook regisseur Joris Postema over wat de film met hem heeft gedaan.

Jaartal: 2020

Regisseur: Joris Postema

Genre: documentaire

Lengte: 95 min.

Gesproken taal: Engels, Nederlands, Frans

