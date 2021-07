Begin de week vrolijk, ga huppelen!

Je kijkt toch raar op als je een volwassene vrolijk door de winkelstraat ziet huppelen. Of door het stadsplantsoentje of langs de ringvaart. Dan denk je al snel: die is koekoek.

Het is jammer dat we huppelen zijn gaan associëren met een naïef, kinderlijk spelletje, zegt choreograaf Andreas Hannes. “Het kan je zóveel brengen. Wat dacht je alleen al van de rush die door het lichaam gaat door de aanmaak van de happy hormonen serotonine en endorfine? Daar word je instant vrolijk van. Bovendien is het skelet beter uitgerust op huppelen dan op rennen.”

Hannes doet sinds zijn afstuderen aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling zijn best om het huppelen terug te brengen in de publieke ruimte en ons leven. De choreograaf staat bekend als ‘de huppeljongen’ die de huppelbeweging centraal stelt in zijn voorstellingen. Zijn recentste productie Tremble, waarin Hannes zelf meedanst, is te zien in het festival Julidans voor hedendaagse dans in Amsterdam.

Huppellessen

Tijdens de lockdowns kwam de tournee van Tremble stil te liggen. Hannes maakte toen een aanstekelijke huppeltutorial op YouTube. ‘Op zoek naar een manier om actief te blijven? Probeer huppelen eens!’

Je kunt het overal doen, laat Hannes zien. Bij je thuis of buiten in het park, alleen of met meerdere mensen. Ook zien we dat je er allerlei variaties in kunt aanbrengen, verandering van richting bijvoorbeeld: vooruit huppelen, achteruit huppelen. Je kunt zelfs al huppelend rondjes draaien. ‘Maar pas dan wel op voor voorbijgangers’, zegt de huppelmaestro in de video.

Als hij als kind een beetje chagrijnig was, nam zijn moeder hem bij de hand en huppelden ze samen net zolang tot hij een lach op zijn gezicht kreeg. Huppelen kan de staat waarin je verkeert dus 180 graden keren. Een fenomenale kracht, benadrukt Hannes. “Je komt in een ritme en gaat daarin heel snel van plek naar plek. In een mum van tijd verandert je beleving radicaal. Dat brengt opwinding en een grote vitaliteit teweeg.”

In het moderne bestaan kunnen we die vitaliteit goed gebruiken, meent Hannes. “We vinden het lastig om ons verbonden en levendig te voelen, in respons met wat er om ons heen gebeurt. De wereld kan overweldigend zijn; hoe gaan we om met zo veel informatie? Ons brein wint het dan op alle fronten, terwijl juist ons lichaam ons in staat stelt op onszelf en onze omgeving te reflecteren. De manier waaróp begrijpen we alleen niet meer zo goed. Huppelen kan ons eraan helpen herinneren hoe het is om bijvoorbeeld ‘gewoon blij’ te zijn.”

De huppel als metafoor voor ons mens-zijn? Hannes heeft er in de loop der jaren een studie van gemaakt. We gaan filosofisch de diepte in. “Een huppel is een variatie op een sprongetje: je gebruikt de landing om meteen weer de lucht in te komen, je wilt zo lang mogelijk boven de grond blijven hangen. De mens is het enige wezen dat huppelt, omdat we zijn uitgerust met verbeeldingsvermogen: hoe zou het zijn als we konden vliegen? Hoe kunnen we groter worden, boven onszelf uitstijgen?”

Tremble. Beeld Paulina Prokop

Met huppelen sla je steeds een stukje ruimte over, je kunt opeens een grotere afstand afleggen doordat je je met een sprongetje afzet tegen de grond. Dat verklaart volgens Hannes waarom kinderen het graag doen. “Het voedt onze aangeboren nieuwsgierigheid. Kinderen vermaken zich ermee, maar onderzoeken tegelijkertijd ook hun omgeving: kan ik deze hele ruimte rondhuppelen, zo veel als ik maar kan?”

Huppelen zit ingebakken in ons lijf en als je goed kijkt, kom je de huppel overal in onze cultuur tegen: in de club, in volksdansen, zelfs in het klassieke ballet. En iedereen kan het. Maar als we ouder worden, kunnen we onszelf steeds minder op deze blije manier uiten, zegt Hannes. Zo raken we ook verwijderd van onze aspiraties, dromen en verlangens.

Door de huppel zo expliciet te ‘herintroduceren’, wil Hannes het publiek uitnodigen om de beweging opnieuw te gaan ‘beleven’. “Omdat we het als kind allemaal hebben gedaan, opent de huppel de weg naar een soort collectieve herinnering. Door ons bewust te worden van onze ‘fysieke’ geschiedenis, kan er een nieuw begrip ontstaan van wat dingen kúnnen zijn, nu maar ook in de toekomst.”

De hele ruimte beweegt mee

Oeh, dat klinkt abstract uit mond van de ‘huppelfilosoof’, maar Hannes verduidelijkt het door de link met mediteren te leggen. “Niet alleen jij beweegt door te huppelen, de hele ruimte beweegt razendsnel met je mee. Huppelen doet daardoor iets met je beleving van ruimte en tijd, waardoor er andere dimensies van het bewustzijn worden aangeboord.

Datzelfde geldt voor meditatie: er openbaart zich een opening. Als ik het even niet meer weet, kan ik het beste maar even gaan huppelen. Dan kan ik opeens op een heel andere manier naar mijn leven kijken, een moeilijke keuze maken of iets beter begrijpen.”

In ‘Tremble’ huppelen de toeschouwers zelf niet mee, maar ze worden meegenomen in de continue huppelstroom van de performers, die in honderden huppelvariaties en visuele effecten één lichaam lijken te vormen. Waarschijnlijk komt de voorstelling uitstekend tot haar recht in de grote Schiphol Entree van het Stedelijk Museum waar het door Julidans is geprogrammeerd.

Tremble door Andreas Hannes/ICK Dans Amsterdam. 9 t/m 11 juli in Stedelijk Museum Amsterdam. Meer informatie: julidans.nl. Hannes’ huppeltutorial is te vinden op YouTube. Julidans is t/m 16 juli te zien op diverse locaties in Amsterdam.

