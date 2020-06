Beenruimte te over en drankjes mee naar binnen in het Concertgebouw

Bij binnenkomst op zaalniveau valt het in eerste instantie niet eens op. Maar verdekt opgesteld tussen de stoelenrijen in het Concertgebouw in Amsterdam staan toch echt kleine ronde salontafeltjes. Alleen de tafelkleedjes en de mooie palmplanten ontbreken, anders was de associatie met een dure herensociëteit compleet geweest. Om plek te maken voor die tafeltjes zijn de oneven rijen uit de Grote Zaal verwijderd, twaalf stuks in totaal. Beenruimte te over nu, en op de tafeltjes mogen mensen straks hun drankjes wegzetten. Voor het eerst sinds 1888 mogen de consumpties mee de zaal in.

Het oorspronkelijke plan was om de zaal helemaal om te bouwen naar hoe die er uit heeft gezien in 1888, het jaar dat het Concertgebouw openging. Ronde vloerkleden met daarop tafeltjes en stoeltjes eromheen – een soort grand café-opstelling. Op een schilderij van Nicolaas van der Waay dat in een van de gangen van het gebouw hangt, is te zien hoe dat er toen uitzag. Je hoort op dat schilderij als het ware het gezellige gekeuvel in de zaal, het gerinkel van glazen, het getingel van koffielepeltjes. Men kwam destijds meer voor het amusement en de horeca, minder voor de gespeelde muziek.

Concertetiquette

Daar maakte Willem Kes, de eerste chef-dirigent van het Concertgebouworkest, rigoureus een einde aan. “U bent stil”, hield hij het publiek voor, “of wij vertrekken”. Het gekeuvel hield op, de obers verdwenen uit de zaal. Concentratie werd het devies, het ging hier om kunst met een grote K. Die op stilte gebaseerde concertetiquette is sindsdien amper veranderd.

Concertgebouwdirecteur Simon Reinink hield een tijdlang rekening met honderd bezoekers vanaf 1 juli. “Met de opstelling volgens 1888 konden die honderd mensen op een gemoedelijke manier plaatsnemen in de Grote Zaal. Want honderd, dat was het getal dat voor ons een tijdlang bij die eerste dag van juli hoorde. Maar toen maakte premier Rutte vorige week bekend dat alles toch weer anders was. Er is nu geen maximum meer aan het aantal bezoekers als er maar voor gezorgd wordt dat die op anderhalve meter van elkaar zitten.”

“We hebben de 1888-opstelling daarom weer losgelaten, maar de tafeltjes zijn gebleven. Dat de drankjes nu mee naar binnen mogen is puur een praktische oplossing, om opstoppingen te voorkomen. Overigens zal er geen gerinkel van glazen zijn, want we gebruiken recyclebare papieren bekertjes. Maar gezellig keuvelen als in 1888, dat is echt niet de bedoeling.”

Looproutes veilig houden

Floormanager en oud-marinier Marcel van der Kruk werkt al 33 jaar in het Concertgebouw. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij. “We denken en werken meestal twee maanden vooruit, nu moest het in drie dagen. We gaan nog wat extra tafeltjes huren en plaatsen. Bezoekers krijgen een kleurcode: blauw is beneden, oranje boven. Zo houden we de looproutes veilig. Met deze opstelling kunnen we snel schakelen als de protocollen volgende maand weer zouden veranderen. En op deze manier kunnen we ook huishoudens van vier personen naast elkaar zetten bij een tafeltje.”

De beroemde pianobroers Arthur en Lucas Jussen openen woensdag de Zomersessies met twee concerten om zeven en negen uur ’s avonds. Die waren uitverkocht, maar door de opschaling zijn er waarschijnlijk weer kaarten verkrijgbaar.

