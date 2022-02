Beau zegt historisch sorry, en nu zijn anderen weer boos

Donderdag bij Beau een rare gewaarwording. Halverwege de uitzending, na een onderhoudend gesprek met Frank Evenblij en Erik Dijkstra over de Spelen, schoven opeens drie sikhs bij de presentator aan. Twee mannen en een vrouw in tulband en veel natuurlijke gezichtsbeharing. Hij bood hen oprechte excuses aan voor zijn grove reactie op een liedje in de radiorubriek Mama Appelsap.

Nu is het járen geleden dat ik een sikh zag op tv. De vijftienduizend mensen uit die conflictmijdende geloofsgemeenschap hoor je normaal niet. Nu waren ze gekrenkt in hun geloof, wat we van moslims kennen en wat de Nederlandse vrijheidsgedachte aardig uitdaagt.

Bevrijdend schelden

Het kan zo bevrijdend zijn om te mogen schelden, mensen te mogen beledigen, en het hoort bij de anti-autoritaire lage landen om aan die vrijheid te hechten. Zelf scheld ik af en toe als een bouwvakker en ik vind het heerlijk. Beau van Erven Dorens ook, denk ik in zijn toon te herkennen. Maar ja, wij allemaal moeten wel weten waar onze vrijheid ophoudt en die van een ander begint. Ongevraagd een dickpic of vunzige appjes sturen gaat ook te ver, en dat hebben de afzenders vanuit hun eigen perspectief vaak evenmin door. Zelfs Telegraaf-verslaggever Mick van Wely niet, die nota bene verslag deed van Ali B’s ongepaste gedrag bij The Voice.

Terug naar Beau. Wat had hij nou gezegd? Een maand geleden kwam radio-dj Timur Perlin van NPO 3FM hem in de uitzending vertellen over zijn populaire rubriek Mama Appelsap. Hij laat liedjes horen met zinnen die eigenlijk klinken als rare Nederlandse uitspraken. In Michael Jacksons nummer Wanna be startin’ somethin’ lijkt het koortje ‘mama sa mama appelsap’ te zingen; zo begon de rubriek een paar jaar geleden. Vorige maand liet Perlin een vredig yogalied horen waarin een luisteraar de woorden: “ik kom klaar, zet die hoer op uw site” had verstaan. Het lied bleek nu net een belangrijk religieus mantra te zijn voor de sikhs.

Ze waren al aangedaan, waarna Van Erven Dorens riep: “Hou toch op man. Dat gedoe! Humor moet altijd een beetje over de rand zijn!” Ik kan hem heel Reviaans een eind daarin volgen. Maar hij trof later toevallig een sikh als taxichauffeur die hem drie kwartier lang vertelde waarom die woorden hen zo diep hadden geraakt.

Beau van Erven Dorens zegt 'sorry'.

Zo afstandelijk als ‘de sikhgemeenschap’ klinkt, zo menselijk en dichtbij wordt het als je iemands gekrenkte ogen ziet. Nu mochten drie sikhs bij Beau uitleggen hoe ze hun heilige geschriften en muziek als levende goeroe zien, die ze zelfs biddend in bed stoppen. God is één, in alles, legden ze de basisgedachten van hun religie uit.

Wel een beetje raar voor een dagelijkse talkshow, zo’n school-tv-achtige kennismaking met het sikh-geloof. Je kon het weglachen of erbij wegzappen, maar wie dit live keek, zag wel historische televisie. Sorry seems to be the hardest word, Elton John? Beau deed voor hoe het moest. Hij bekende kleur door die mensen respect te betonen, ook al wist hij dondersgoed dat hij daarmee weer een hoop anderen boos zou maken. “Wat een televisie.. mogen we helemaal niks meer. Pff krijg hier wel een #sikh van #beau”, twitterde ene Youri.

Och Twitter. Het tegendeel vind je er ook, zoals de tweet van iemand onder het pseudoniem Cor v.d. Laak: “Bedankt @beau ik heb voor het eerst iets van je geleerd!”

