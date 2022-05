Beau van Erven Dorens maakt ‘kansarm’ graag ‘hoopvol’

Emilia’s zwarte haar wappert in de wind op een brug in Rotterdam. “Heel erg leuke stad. Een stad waar je…jezelf kunt zijn, denk ik?”, mijmert de jonge Braziliaanse vrouw (19) in foutloos Nederlands. Fijn dat ze zich zo vrij voelt, maar ze is het allerminst, ook al woonde ze hier het grootste deel van haar jeugd.

Meteen raak je gegrepen door Leven in Limbo, de nieuwe vierdelige documentaireserie van de makers van De Wasstraat: Human en Kale Jakhals producties van Beau van Erven Dorens. Door de persoonlijke aanpak en op de huid gefilmde beelden leef je meteen mee met de mensen zonder verblijfsvergunning.

Dat zijn er naar schatting vijftigduizend. Vijfduizend van hen slapen en struinen door Rotterdam, waar Van Erven Dorens al Het Rotterdam Project (2018) draaide en onder anderen Patrick van zijn verslaving afhielp. Deze mensen werken, zetten zich in voor anderen of zorgen voor elkaar, maar allemaal illegaal. Zonder bankrekening, verzekering, huis, baan, sportclubjes – zonder leven. Zonder identiteit zelfs, zoals Amro, wiens Franse zigeunermoeder en Marokkaanse vader hem nooit ergens registreerden.

Bij Emilia zit het weer anders. Ze werd verwekt door een Nederlander, en moeder Ruth schipperde door de liefde tussen beide landen. Ze kreeg hier dochtertje Elise – en zo een verblijfsvergunning. Emilia maakte nog haar school af bij oma in Brazilië en werd daar achttien. Dat was de fout; het maakte haar tot een volwassen Braziliaanse. Hulpverlener Connie van den Broek van het Rotterdamse Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) schat haar kansen op een Nederlandse verblijfsvergunning op nul komma nul. Tja: zwanger worden van een Nederlander, denk ik dan op z’n middeleeuws.

Een confrontatie met jezelf

Dat is dus Leven in Limbo; ‘in limbo verkeren’ is gevangenzitten in onzekerheid. Het programma volgt Emilia, Ruth, Ishmail, Bing, ChuChu en Amro, die niet terug kunnen en niet vooruit. Het ROS helpt hen in procederen, terugkeer of overleven in de illegaliteit. De gouden Connie: “Ik wil niet wonen in een stad waar mensen dood gaan op straat.” Nee, maar Amro slaapt daar wel. Die man is al 39 jaar in Nederland, niet verslaafd, betrouwbaar vrijwilligerswerker. Je denkt algauw: ‘Och, geef die man toch een papiertje!’ Of aan die goedlachse dichter Ishmail uit Sierra Leone. Hij bracht al een dichtbundel uit, Landschap van mijn ziel (2021), dat met het ISBN-nummer meer papieren heeft dan hij.

Beeld uit 'Leven in Limbo'. Beeld

Dit verhaal confronteert je met jezelf. De illegaliteit van deze mensen is een keuze van ónze regering, ons vreemdelingenbeleid. In de eerdere Kale Jakhals-programma’s (The Amsterdam Project; Het Rotterdam Project) kon je nog denken: ‘De oplossing ligt bij jou, word clean, ga werken’. Nu zien we zorgzame, talentvolle mensen die van ‘ons’ niets mogen. Moeilijk.

Het productiehuis werkt altijd vanuit ethiek, schrijft het trots online. Daar ligt juist het probleem. Ethiek is: afwegen wat het goede is. Ons vreemdelingenbeleid is óók ethiek, bijvoorbeeld de keuze voor het grootste geluk voor de meeste mensen in Nederland (utilisme), waarbij sommigen buiten de boot vallen. Die keuze luistert naar de onderbuiken die we sinds Fortuyn horen rommelen.

Maar daar houdt Leven in Limbo zich niet mee bezig; dat houdt het klein. Als het verhaal ons maar een keer raakt. En dat doet het.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.