Barbie blijft je haar kauwgomkleurige fantasiewereld in trekken

Ze is altijd weer iemand anders, en toch altijd ook dezelfde, met haar brede lach, roze lippen en voeten die niet gemaakt lijken, maar gemaakt zijn voor hoge hakken. Dankzij een film over haar leven is Barbie helemaal terug.

Een slimme marketingcampagne achter de film zorgt ervoor dat je dezer dagen overal aan het bestaan van de langbenige blondine wordt herinnerd. Wie iets googelt dat te maken heeft met Barbie, ziet het scherm bijvoorbeeld roze kleuren. In navolging van de film is er zelfs een mode- en interieurtrend ontstaan: Barbiecore (alles roze).

Maar dat er nu al zoveel tamtam om de film is ontstaan, heeft ook te maken met een zekere aantrekkingskracht die altijd van Barbie is blijven uitgaan. Ze heeft het vermogen om met de tijd mee te gaan, zei Mattel, het bedrijf dat Barbie produceert, onlangs tegen het magazine The New Yorker. Alleen als Barbie de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vrouwenemancipatie volgt, is ze een zakelijk succes. “Ons bedrijf groeit als ons speelgoed verbonden is met wat er in de wereld gebeurt.”

Barbie als president

Barbara Millicent Roberts, zoals ze voluit heet, zag het levenslicht in 1959 omdat haar bedenker, Ruth Handler, zag dat haar dochter met een volwassen pop wilde spelen. Daarbij moesten meisjes in hun spel met Barbie de kans krijgen om zich onder te dompelen in een uitgebreide toekomstfantasie waarin een gloedvolle carrière, een ruim huis en een eigen auto een hoofdrol speelden. Barbie heeft al die dingen. Ze leeft de ultieme Amerikaanse droom, uitgevoerd in kauwgomkleuren.

Uiteraard kijkt Mattel ervoor uit om het materialisme van die droom niet te veel te benadrukken. In plaats daarvan moet Barbie vooral aansporen tot persoonlijke ontwikkeling. To inspire and nurture the limitless potential in every girl is haar officiële missie. Barbie heeft zelf dan ook een behoorlijke carrière achter de rug. Eerder dan echte vrouwen reisde ze naar de maan en werd ze president van de Verenigde Staten.

Te sexy voor kinderen

Interessant genoeg bleef Ken, het vriendje waarmee Barbie al sinds 1961 samen is, daarbij een beetje achter. Alhoewel ook hij een aantal opvallende carrièrepaden bewandelde , van zeeman (1962) tot barista (2019), sloegen die verhaallijnen nooit aan bij het grote publiek.

Misschien was de kritiek die door de jaren heen op Barbie werd geuit wel net zo bepalend voor haar imago als haar successen. Vooral de slechte invloed die ze zou hebben op het zelfbeeld van jonge meisjes baarde ouders zorgen. Het schoonheidsideaal van Barbie kenmerkt zich door gebrek aan realisme: de weegschaal in het Barbie Dreamhouse gaf altijd 50 kilo aan. Een echte vrouw zou met de proporties van Barbie niet lang in leven blijven: Barbies nek is te lang om haar hoofd te ondersteunen. En met haar wespentaille en ronde borsten was Barbie voor sommigen te sexy om voor kinderspeelgoed door te gaan.

Kitsch en glitter

Ook cultureel bleek het een en ander af te dingen op Barbies vriendelijke imago. De allereerste pogingen om Barbie meer inclusief te maken dateren al uit de jaren zestig, toen een zwarte evenknie van Barbie haar intrede deed. Maar Francie, zoals deze pop heette, was gewoon Barbie, maar dan met een donkere huidskleur. Echt onderscheidende uiterlijke kenmerken had Francie niet, laat staan een eigen karakter.

Helemaal mis ging het toen Barbie in de jaren negentig ging samenwerken met koekjesmerk Oreo. Ter gelegenheid van die marketingcampagne kwam er een Oreo-Barbie, verkrijgbaar als witte en zwarte pop. Te laat drong het tot de bedenkers door dat ‘oreo’ ook een scheldnaam is voor een zwart persoon die zich ‘wit gedraagt’. Oreo-Barbie werd uit de schappen gehaald en is inmiddels vooral geliefd bij verzamelaars.

Ook andere pogingen van Mattel om het Barbie-universum diverser te maken faalden. Zo kwam Share a smile Becky in haar rolstoel niet het Dreamhouse in, omdat de lift te klein was. Ook zwangere Midge sloeg niet aan.

In de film Barbie heeft regisseur Greta Gerwig juist veel van de kritiek omarmd. If you hate Barbie, this movie is for you. If you love Barbie, this movie is for you, is het motto van de film. Uiteindelijk is de kitsch, de glitter en het schaamteloze over-de-top karakter van Barbie wat vriend en vijand blijft bezighouden. Of, zoals Gerwig tegen The New York Times zei: “The story of Barbie is the fight that’s been going on about Barbie.”

