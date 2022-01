Bandleider Jeroen Rietbergen stapt op na ongepast gedrag in ‘The Voice’, RTL zet uitzendingen stop

Eerder zaterdag meldde RTL voorlopig te stoppen met het uitzenden van het programma na berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show.

“Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV, onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal initiëren”, laat RTL in een verklaring weten. “De uitzendingen van The Voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is.”

‘Zeer ernstig en schokkend’

RTL noemt de berichten, die niet bekend waren bij de zendergroep, “zeer ernstig en schokkend”. “We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.”

De aantijgingen kwamen aan het licht door het BNNVara-programma BOOS, van presentator Tim Hofman. Volgens BNNVara stapt Jeroen Rietbergen, de bandleider bij The Voice of Holland, per direct op vanwege aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma. De muzikant erkent volgens het programma BOOS de beschuldigingen. BOOS onderzocht de kwestie. Ook liggen er diverse aanklachten tegen andere hoofdpersonen binnen het programma, aldus BOOS.

BOOS heeft zaterdag een bekentenis en spijtbetuiging van Rietbergen, die tevens de partner van Linda de Mol is, ontvangen. “Hij heeft laten weten zijn werkzaamheden bij The Voice per direct naast zich neer te leggen. The Voice of Holland heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze misstanden en heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek. In het kader daarvan wordt het programma tot nader order opgeschort.”

OM en producent ITV doen onderzoek

Het OM doet geen mededelingen over tegen wie de aangifte is gedaan. Wel zegt de woordvoerster dat het niet gaat om Marco Borsato. Tegen de voormalige coach bij The Voice werd afgelopen december aangifte gedaan wegens vermeende onzedelijke betastingen.

Het OM wil ook niet zeggen of de aangifte gedaan is tegen Jeroen Rietbergen. “Wij gaan deze aangifte bekijken en bezien of er sprake is van een strafbaar feit”, aldus de woordvoerster van het OM. “We gaan beoordelen of we vinden dat er sprake is van een bewijsbaar overtuigend feit”, voegt ze toe.

Producent ITV laat weten “geschokt” te zijn. “Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden. We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.”

Al langer gaan geruchten over ongepast gedrag achter de schermen van The Voice. BOOS kondigde al eerder aan dat het programma bezig was met het onderwerp.