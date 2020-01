Aziatische cinema verovert het Filmfestival van Rotterdam

Ook het publiek van het Internationaal Filmfestival van Rotterdam (IFFR) heeft ‘Parasite’ van de Zuid-Koreaanse maestro Bong Joon-Ho (50) in het hart gesloten. De zwarte komedie, over een wervelende klassenstrijd in Seoul, werd op het festival in een speciale zwart-wit versie vertoond, en won vrijdagavond in congrescentrum De Doelen prompt de Publieksprijs ter waarde van 10.000 euro.

Bong – die met zijn hitfilm eerder de Gouden Palm won in Cannes en genomineerd is voor zes Oscars ­ –onder meer voor beste film, regie en scenario–, gaf afgelopen woensdag ook acte de présence. In een stijf uitverkochte, zeer geanimeerde masterclass in het Rotterdamse Hilton-hotel vertelde hij over zijn eerste bezoek aan Rotterdam, een kleine twintig jaar geleden.

Hij had toen net zijn eerste film ‘Barking Dogs Never Bite’ gemaakt, en omdat het hem zo goed bevallen was, besloot hij midden in het drukke Oscarseizoen toch tijd vrij te maken om van Los Angeles naar Rotterdam te reizen. Bong vertelde onder meer over hoe hij als kind filmklassiekers keek op televisie, in zwart-wit, en hoe dat zijn leerschool werd. Ook de Tiger Award voor nieuw talent ging naar Azië. De Chinese regisseuse Zheng Lu Xinyuan won met ‘The Cloud in Her Room’ de hoofdprijs van 40.000 euro. De jury roemde het portret van een door vervreemding en kapitalisme verlamde Chinese generatie. Als klap op de vuurpijl ging ook de Speciale Juryprijs (10.000 euro) naar Zuid-Korea. De debuterende regisseur Kim Yonghoon won met ‘Beasts Clawing at Straws’, volgens de jury een film die op overtuigende wijze de hedendaagse klassenstrijd becommentarieert.

