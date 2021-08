Artistiek directeur Ype Koopmans: Het publiek houdt van realistische kunst - en het publiek bepaalt

De kunstwereld haalde er lange tijd de neus voor op, maar het publiek is altijd dol geweest op realistische kunst. Afzwaaiend artistiek directeur Ype Koopmans is dan ook niet verbaasd over het succes van Museum More.

Ype Koopmans hangt over de balustrade en kijkt tevreden omlaag in de lichte hal van Museum More. ‘Druk’ is een relatief begrip in musea, momenteel, maar alle coronarestricties ten spijt is het voor een maandagmiddag volle bak. Het Bob Ross-effect?

De artistiek directeur lacht. Dat er een tentoonstelling is over de populaire Amerikaanse televisieschilder, een ware cultfiguur, brengt inderdaad een boel fans op de been. Maar over aandacht heeft het museum in het Achterhoekse dorp Gorssel in zijn zesjarig bestaan nooit te klagen gehad.

Mensen komen nu eenmaal graag kijken naar kunst die iets concreets voorstelt. Niet alleen van de grote meesters uit de 17de eeuw, ook werk van recenter datum: een uil van Jan Mankes, een onheilspellend landschap van Carel Willink, een portret van Charley Toorop of een stilleven van Dick Ket. Modern Realisme kun je dat noemen, de naam van het museum is een combinatie van de eerste twee letters van die woorden.

‘Een wat moeilijke term,’ vindt Koopmans, maar zo was het nu eenmaal bedacht door de oprichter van het museum, de schatrijke zakenman Hans Melchers. Zelf gebruikt hij liever termen als hedendaagse figuratieve of realistische kunst. Maar goed, het is duidelijk waarover we het hebben.

Met pensioen

In september zwaait Koopmans af, hij is 66 en gaat met pensioen. Hij kan tevreden terugkijken: sinds de opening in 2015 overtroffen de bezoekersaantallen de verwachtingen. In het eerste jaar wisten al 100.000 mensen het museum te vinden. Dat verraste Koopmans niet echt. Hij werkte twintig jaar als curator in het Gemeentemuseum Arnhem, dat ook een mooie collectie met figuratieve kunst heeft. “Aan het eind van het jaar moest er altijd een realisten-tentoonstelling komen, dan werden alle bezoekerscijfers rechtgetrokken”, zegt hij lachend.

Konrad Klapheck, Die Fragen der Sphinx, 1984

Het museum in Arnhem heeft als een van de weinige het genre altijd serieus genomen en deed ook aankopen, zegt Koopmans even later in een rustige ruimte boven het museumrestaurant. “Er werd echt neergekeken op figuratieve kunst. Iemand als Willem Sandberg, de naoorlogse directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, deed er heel denigrerend over.”

Toen Koopmans in de jaren zeventig studeerde in Leiden had hij er aanvankelijk zelf ook niet zoveel mee op. “Ik kwam meer uit de hoek van Dada, de anti-kunst. Op de universiteit hadden we een docent die heel erg negatief was over alles wat op het gebied van realisme gebeurde. Hij was erg voor Cobra.” Overigens ontstond er toen onder studenten al een tegenbeweging, maar dat was vooral om de oude garde tegen de haren in te strijken, denkt Koopmans.

Herkenbare kunst had de kwade reuk van het nazisme en communisme

Begrijpelijk was het wel dat in de naoorlogse jaren herkenbare kunst een kwade reuk had. Het nazisme en het communisme zette sociaal-realistische kunst in voor propaganda, het werd gezien als de kunst van totalitaire regimes. Abstracte kunst hoorde bij de vrije wereld.

Koopmans vindt het onzin dat er zulke scheidslijnen getrokken worden, voor hem bestaan die niet. Hij ziet zichzelf ook niet als pleitbezorger van de figuratieve kunst, maar door zijn werk is hij wel een specialist geworden, met name in de Nederlandse kunst uit het Interbellum.

Het waren de rijke verzamelaars die zorgden voor een herwaardering van het realisme. Ze gingen in de jaren tachtig en negentig veel werken kopen, zegt Koopmans. “Loek Brons begon ermee.” Brons was rijk geworden met de verkoop van goedkoop textiel. “Er kwamen in die tijd heel veel collecties uit de jaren twintig en dertig op veilingen. Brons kocht ze voor heel veel geld, er kwamen meer verzamelaars en de prijzen schoten omhoog. Ik denk dat daardoor de musea ook weer belangstelling begonnen te krijgen.”

Net als het publiek vonden de verzamelaars de herkenbare kunst gewoon mooi. “Ze begrepen het.” De basis van de collectie die in museum More hangt, is de verzameling van Dirk Scheringa, de directeur van de fameuze DSB-bank. “Die kocht wekelijks tien tot twintig schilderijen”, weet Koopmans.

Konrad Klapheck De Duitse kunstenaar Konrad Klapheck (1935) werd bekend met zijn schilderijen van vermenselijkte machines en apparaten. Hij schilderde ze heel precies, maar in zo’n perspectief dat ze een karakter krijgen: iconen en demonen van de moderne tijd. Na vier decennia veranderde hij zijn stijl vrij radicaal: hij ging echte mensen schilderen. Jazzmuzikanten die hij had zien optreden in het naoorlogse West-Duitsland. Er kwamen veel artiesten voor de Amerikaanse militairen die er gelegerd waren. Klapheck schreef destijds muziekrecensies. Hij schilderde ook veel naakten en maakte erotisch werk dat verwarrend werkt door de bijna naïeve stijl en het frisse kleurgebruik. Klapheck kwam uit een kunstzinnig gezin. Zijn vader, die jong overleed, was hoogleraar aan de kunstacademie van Düsseldorf. Zijn moeder was kunstcriticus en had grote invloed op zijn carrière. Er kwamen veel kunstenaars over de vloer. Als kind maakte Klapheck de bombardementen op de Duitse steden mee en moest hij een aantal keer vluchten. Dat had grote invloed op zijn karakter. De vrouw van Klapheck, jeugdliefde Lilo Lang, kwam in 1987 om bij een brand in hun vakantiehuisje in Nederland. Konrad Klapheck, Venus ex Machina is te zien t/m 26 september in Museum More.

Liever geen studiecentrum

Toen zijn imperium ten onder ging, sloeg Hans Melchers zijn slag. Hij kocht de hele Scheringa-collectie om samen met zijn eigen verzameling – veel werk van Carel Willink – een museum te beginnen. Melchers, zeer vermogend door de verkoop van zijn bedrijf Melchemie, woont in de Achterhoek. Dus daar moest het museum komen, op twee locaties: het grote filiaal in Gorssel en het kasteeltje Ruurlo, even verderop.

Koopmans nam destijds zelf contact op met de zakenman, toen hij hoorde van de aankoop van de Scheringa-collectie. “Ik werkte als hoogleraar bij de Open Universiteit. Volgens mij moest het museum een studiecentrum krijgen, want naar veel Nederlandse realisten is gek genoeg nog nooit goed onderzoek gedaan. Ik dacht: dan laat ik hier promovendi werken.” Lachend: “Dat vond Melchers een heel slecht idee. Hij is niet zo van de studie.”

Maar het contact was gelegd en Koopmans werd desondanks artistiek directeur van het nieuwe museum. “Ik vond het gebouw, een ontwerp van Hans van Heeswijk, geweldig. Maar ik had er een hard hoofd in dat het met alleen de eigen collectie zou lukken jaar in jaar uit interessante tentoonstellingen te maken, wat aanvankelijk de bedoeling was.”

Groots aanpakken

Van Melchers kreeg Koopmans alle ruimte om het grootser aan te pakken – kunst te lenen van andere musea, ook in het buitenland. Een totaal ander gevoel dan bij een door de overheid gesubsidieerd museum, zegt hij. “Je hoeft geen cijfers te noemen, je hoeft je niet te verantwoorden bij een gemeente, of een raad van toezicht.” Koopmans grinnikt. “Ik heb geen budget. We maken voor iedere tentoonstelling een begroting en die dienen we in bij het family office. Tot dusverre is er nog nooit een afgewezen. Ik spreek Melchers niet zo vaak. Het zijn gescheiden werelden.”

Aankopen worden er ook gedaan. “Als er iets heel moois op de markt komt, doen we een voorstel.” En heel regelmatig schaft Melchers zo’n werk dan aan. Voor Koopmans is dat smullen. “We hebben topwerken verworven van Pyke Koch, Raoul Hynckes, Dick Ket, Jan Mankes, Wim Schuhmacher en Carel Willink. Dat soort dingen gebeurden in mijn jaren bij het museum in Arnhem maar een paar keer.”

‘Het hoeft niet allemaal lief en aardig te zijn’

Met zijn exposities heeft Koopmans altijd geprobeerd de grenzen een beetje op te zoeken, een beetje te ‘kietelen’. “Het hoeft niet allemaal lief en aardig te zijn.” Zijn afscheidstentoonstelling over Konrad Klapheck is een goed voorbeeld. De Duitse kunstenaar werd weliswaar beroemd met schilderijen van machines met menselijke trekken, maar hij heeft ook een flink erotisch oeuvre, dat ruim getoond wordt: een vrijend stelletje op een kerkhof, de schilder zelf in zichtbaar opgewonden toestand met twee naakte vrouwen. In de Achterhoek schrokken ze daar wel een beetje van.

Konrad Klapheck, Der Friedhof, 2001

“Ik vind het werk eerder geestig dan erotisch, maar we kregen mailtjes dat het te expliciet was, godslasterlijk zelfs. Dat gebeurde in Arnhem dan weer niet.” Nee, hij heeft zich nooit laten beïnvloeden door een conservatief publiek. Maar, geeft hij grif toe, uiteindelijk kan hij de smaak niet beïnvloeden.

Vermakelijk vindt hij dat wel. “In 2018 maakte ik de tentoonstelling ‘De serene blik’ met werk van Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel. Die vier hebben elkaar opeenvolgend beïnvloed, het leek me leuk om ze bij elkaar te zetten, als een soort wedstrijd. Ik had gedacht dat iedereen Ket de beste zou vinden, en dat de wat minder bekende Verster een ontdekking zou zijn. Maar de meeste mensen vonden Helmantel de beste.”

‘Realisme kan heel progressief zijn’

Koopmans kan er hartelijk om lachen. Hoewel hij het onterecht vindt dat Helmantel lange tijd door musea buiten de deur is gehouden, hoort zijn werk niet tot Koopmans’ favorieten. “Ik vind Helmantel een regressieve kunstenaar. Hij is zo geënt op het verleden, hij is niet van zijn eigen tijd.” Want om die misvatting nog maar eens weg te nemen: “Realisme kan heel progressief zijn. En abstracte kunst trouwens heel conservatief.”

“Maar het publiek bepaalt”, stelt hij nuchter vast. “Dat kan me helemaal niets schelen, ik vind dat interessant. Dat is ook de reden dat de Bob Ross tentoonstelling is gekomen.” Hij kan genieten van de grote belangstelling die het schilderende televisiefenomeen teweegbracht. Een schilder die natuurlijk weinig te zoeken heeft in de zaal waar de maanden ervoor het werk van Jan Mankes hing. “Van mijn kant is het een beetje het kunst-establishment plagen, maar we doen een groot deel van ons publiek er veel lol mee. Ik vind het niet erg als het laagdrempelig is. Maar dat is nooit het doel geweest.”

Het zit er bijna op voor Koopmans, bij Museum More. De komende weken trekt hij nog op met zijn opvolger, Maite van Dijk, die senior conservator was bij het Van Gogh Museum. En daarna? Koopmans heeft nog een aantal projecten op stapel staan.

“Ik werk mee aan tentoonstelling over beeldhouwer Leendert Bolle voor het Chabot Museum. En ken je Jacob Bendien? Een heel interessante kunstenaar.” Er valt nog zoveel te vertellen – van stilzitten zal niet veel komen.

Lees ook:

Weidse landschappen vol ‘happy trees’: de aanstekelijke levensvreugde van cultschilder Bob Ross

De tv-schilder Bob Ross is een kwart eeuw na zijn dood nog altijd populair. Maar hoort zijn werk in het museum thuis? In Museum More is een overzichtstentoonstelling te zien van de schilder die iedereen aanmoedigde zijn eigen ‘happy’ wereld op het canvas te toveren.



Zeventiende-eeuwse schilderijen? Nee, van nu

Op de schilderijen van Henk Helmantel zie je de olieverf alleen als je er met je neus bovenop staat.