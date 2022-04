Arthur Japin schreef mooiste liefdeszin van Nederland

Arthur Japin heeft wel mooiere zinnen geschreven, vindt hij zelf. “Zinnen die verrassender zijn of beter lopen.” Toch is hij blij dat een citaat uit zijn roman Een schitterend gebrek (2003) is uitgeroepen tot ‘de mooiste liefdeszin van Nederland’. Dit is ’m:

“Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was.”

Het publiek koos de winnende zin in een peiling van Stichting CPNB, organisator van de Boekenweek die op 9 april begint. Respondenten konden kiezen uit tien literaire citaten van onder anderen Anne Frank, Connie Palmen en Hugo Claus (‘Ik schrijf je neer op papier, terwijl je als een boomgaard in juli zwelt en bloeit’). Uiteraard prijkte ook de klassieker van Herman Gorter op de lijst: “Zie je ik hou van je, ik vin je zoo lief en zoo licht – je oogen zijn zoo vol licht, ik hou van je, ik hou van je.”

Maar het was uiteindelijk Japin die de liefde het treffendst verwoordde. Een schitterend gebrek gaat over Lucia, de eerste grote liefde van vrouwenverslinder Casanova. Later raakt zij mismaakt door de pokken, maar tijdens hun eerste ontmoeting is Lucia nog mooi en ongeschonden. Ze voelt zich door Casanova’s blik opgetild, durft zichzelf voor het eerst te bekijken. Dan zegt Lucia’s moeder de nu bekroonde zin tegen haar.

“Al mijn boeken gaan over hoe je gezien wordt en hoe je je van binnen voelt”, zegt Japin. “Daar kan een groot verschil tussen zitten, dat zullen veel mensen wel herkennen. Ik vind het lief dat mensen deze zin hebben gekozen.”

