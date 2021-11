Arnold Karskens vraagt rappend met zwarte pieten om zendtijd

“Een aangrijpend onbezield programma, waar zowel voor kinderen als voor volwassenen geen touw aan vast te knopen valt”, zegt de Volkskrant over de eerste aflevering, die zaterdag op YouTube verscheen. De Telegraaf noemt het ‘ongehoord gênant’ en ‘pijnlijk amateuristisch’, onder meer verwijzend naar de ‘knullige rap’ waarin Karskens met twee pieten ‘bedelde om zendtijd’.

De scène in kwestie begint met omroepbaas Arnold Karskens, die sikkeneurig op een bankje zit in het Hilversumse Mediapark. Achter hem komen twee zwarte pieten aangelopen. Misschien herkennen ze hem aan zijn rode pet, want ze beginnen gelijk ‘Meneer Arnold!’ te roepen.

‘Wat doet u hier?’

“Meneer Arnold, wat doet u hier? U hoort in die grote tv-studio's te zitten. U bent toch de nieuwe baas van Ongehoord Nederland?” Karskens antwoordt schouderophalend: “Ja piet, we willen zendtijd maar we krijgen die niet.” Even later staat hij met pieten te rappen dat Hilversum ze op tv moet laten.

Karskens roep om zendtijd komt niet uit de lucht vallen. Vorige week werd bekend dat ON! en de Nederlandse Publieke Omroep met elkaar in de clinch liggen over een middagprogramma dat ON! begin 2022 wil gaan uitzenden. De NPO vindt de beraamde kosten te hoog, waardoor het programma voorlopig nog niet zal worden uitgezonden. Karskens heeft gezegd zich op een juridische strijd met de NPO voor te bereiden.

