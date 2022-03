Armin van Buuren: Ik ben me kapotgeschrokken dat mijn fans moeten vechten aan het front

Armin van Buuren schrok zich een hoedje toen hij via zijn Instagramaccount berichten las dat fans niet naar zijn show konden komen omdat ze moesten vechten aan het front. “Ik dacht: wat krijgen we nou?”, vertelt de trance-dj aan de telefoon. “Ik ben me echt kapotgeschrokken. Het voelde niet goed om het evenement door te laten gaan, maar het voelde ook niet goed om het niet door te laten gaan. Dus hebben we besloten dat de opbrengsten naar de slachtoffers van deze ramp gaan.”

Het zou een groot feest moeten worden: de jubileumshows rond de duizendste uitzending van de radioshow A State of Trance (ASOT), die al bestaat sinds 2001 en wekelijks wereldwijd miljoenen luisteraars heeft. De tour zou diverse landen aandoen en in de Jaarbeurs in Utrecht zou een mega-evenement komen dat met 55.000 kaarten stijf uitverkocht is, maar al diverse keren werd verplaatst, nu naar maart 2023. “De afgelopen twee jaar waren echt een grote klap voor de dance-industrie”, zegt Van Buuren. Inmiddels is ASOT op de radio toe aan aflevering 1059.

Gelukkig kon het evenement aanstaande zaterdag in Krakau met 14.000 verkochte kaarten wel doorgaan, zegt Van Buuren. Maar het is een surrealistisch idee dat er op slechts 250 kilometer afstand van zijn draaitafel inmiddels al duizenden vluchtelingen de Oekraïense grens zijn overgestoken. Alle opbrengsten en donaties van #danceforukraine gaan naar het Rode Kruis en de aanhoudende humanitaire crisis.

Vorige zomer ging Van Buuren nog hardlopen in Odessa

Van Buuren is goed bekend met de regio. Hij is voor zijn werk bijvoorbeeld regelmatig te vinden in de Oekraïense stad Odessa, het uitgaanscentrum voor Oost-Europeanen. “Zoals de West-Europeanen in de zomer allemaal naar Malaga gaan, naar de discotheken en stranden, zo gaan de Russen massaal op vakantie naar Odessa. Dat is een prachtige kustplaats. Ik heb daar in augustus nog de verjaardag van mijn vrouw gevierd. We hebben er zelfs hardgelopen in de bossen. Het is een onwerkelijk idee dat daar nu de bommen heen en weer vliegen. Heel bizar.”

Ondanks de schrijnende situatie gaat hij toch proberen er een feest van te maken. Hij heeft voor de gelegenheid zelfs de tekst van zijn nieuwe track die hij schreef met dj Reinier Zonneveld aanpast: We can dance again for Ukraine.

Gelijktijdig organiseert evenementenbedrijf ALDA ook in Roemenië een benefietfestival. Voor We Are One zijn maar liefst 50.000 kaarten verkocht. Een selectie van grote lokale en internationale artiesten zal in Boekarest het podium betreden voor meer dan acht uur livemuziek, onder wie ook Armin van Buuren. “Dat is wel een beetje druk, inderdaad.”

Roemeense collega's vangen vluchtelingen op

Volgens ALDA-oprichter Allan Hardenberg leeft de oorlog enorm onder de medewerkers van de evenementenorganisatie. “Veel van onze 25 Roemeense collega's hebben familie in Oekraïne en vangen ook vluchtelingen op. We voelden dat we iets moesten doen.”

In Nederland kunnen danceliefhebbers het evenement #danceforukraine bijwonen via een livestream die van 19:00 tot 04:00 te zien is via Facebook, YouTube en Twitch. Doneren kan via astateoftrance.com/donate

De We Are One livestream is via Facebook, YouTube en Twitch te volgen van 16.00-00.00.