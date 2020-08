Arjen Lubach stopt met ‘Zondag met Lubach’, bij gebrek aan grote onderwerpen

Presentator, theatermaker en schrijver Arjen Lubach stopt ermee, zo kondigt hij aan in zijn boek ‘Stoorzender’, dat vandaag verschijnt.

Hij nam zijn besluit vorige zomer al, op vakantie in Zweden. Contractueel moest hij toen nog ‘een drietal reeksen uitdienen’, verspreid over anderhalf jaar. Twee reeksen van tien afleveringen zijn inmiddels achter de rug. Daar kun je uit afleiden dat er nog één reeks volgt die eindigt in december. In de Hilversumse wandelgangen klinkt mei 2021 als einddatum.

Lubach wil geen uitleg geven. Sinds drie jaar spreekt hij niet meer met de geschreven pers, na enkele slechte ervaringen en steeds weer dezelfde interviewvragen. Hij licht zijn overwegingen om met ‘Zondag met Lubach’ te stoppen wel toe in zijn autobiografische boek.

Beperkt aantal ‘Heel Zware Onderwerpen’

Hij schrijft: “Ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin – naast een paar actualiteiten – één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan loopt. Niet omdat we het niet meer zouden kunnen, maar omdat alles wat je in die vorm (man in pak achter desk doet nieuwslezer na en windt zich op met grapjes) brengt, hetzelfde gewicht krijgt. En er zijn nu eenmaal maar een beperkt aantal Heel Zware Onderwerpen die zich lenen voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging.”

Lubach wil ook het moment vóór zijn dat mensen gaan schrijven dat de glans er een beetje vanaf is. Hij presenteert het satirische nieuwsprogramma sinds november 2014. In 2017 won hij er de Gouden Televizierring mee. ‘Zondag met Lubach’ vormt vaak het gesprek van de dag en scoort soms ook internationaal, zoals met het spotje ‘America First, The Netherlands Second’.

Fans hoeven niet te vrezen dat Lubach helemaal van het scherm verdwijnt. Hij wil doorgaan met comedy op televisie, samen met zijn vaste team. Maar de formule moet anders, ambitieuzer. Hoe? Dat houdt hij nog geheim – wie weet tot in zijn volgende boek.

