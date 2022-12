Apps houden niet van spontane mensen, aan voorspelbaarheid is veel meer te verdienen

Omdat de vriendin met wie ik die avond had afgesproken ziek was, belde ik ’s ochtends het restaurant waar we gereserveerd hadden om te annuleren. Prima, zei de bedrijfsleider, maar mijn aanbetaling kreeg ik niet terug. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar het kon echt niet. “Daar beginnen we niet aan.” Zoals in zo’n ­beetje elke tent in Amsterdam zat het bij hem elke avond ramvol. En het was logistiek sowieso onmogelijk om terug te storten. “Daar zit zo’n systeem achter van Mollie.”

Aan spontane mensen is het moeilijk geld verdienen. Sociale media, Google, sportapps, datingapps en ja, reserveerplatforms, allemaal hebben ze er baat bij dat ons leven zo voorspelbaar mogelijk verloopt. Dat maakt de data die ze over ons verzamelen waardevol. Een adverteerder heeft weinig aan een persoon van wie de routine en het consumentenpatroon alsmaar veranderen.

Vandaar vermoedelijk dat het leven de laatste tijd steeds meer aanvoelt als een constante herhaling van zetten. Uit mijn data blijkt dat ik van yoga hou, waardoor ik alsmaar advertenties zie voor yogascholen. Zo beland ik vandaag weer in een zaal die precies lijkt op de zaal waar ik vorige week was.

Nooit meer een lege ijskast

Wie Instagram een beetje in de gaten houdt, weet dat dertigers enorm warmlopen voor natuurwijn en zuurdesembrood. Dus serveert elk hip restaurant in de Randstad hoofdzakelijk dat, in vergelijkbare loodsachtige settings.

Ik hoorde dat Tinder-matches halverwege de date al bespreken hoe beide partijen het vinden gaan en of er een tweede afspraak inzit – waarom de pretentie ophouden dat het hier om meer gaat dan een datagegenereerde ontmoeting?

De oprichter van Gorrilas zei onlangs dat hij toewerkt naar een wereld waarin mensen geen boodschappen meer bestellen. Door de data van je smartwatch te combineren met kennis over je boodschappenroutines, zou de flitskoerier altijd precies kunnen leveren wat je wil.

Op eenzelfde manier streeft Amazon naar een situatie waarin we zelf niet meer hoeven na te denken: ­Alexa heeft via de slimme ijskast al melk besteld voordat jij weet dat die op is; de lampen gaan uit zodra je bedenkt dat het tijd is naar bed te gaan.

Spontaan dineren kan weer - met een app

Tijdens de coronapandemie klaagden we massaal over het verlies aan spontaniteit. We zijn nu een klein jaar lockdownvrij, maar ons bestaan lijkt er niet spontaner op geworden.

De reden: de digitale systemen waarmee we ons leven vormgeven, reduceren ons tot een levensstijl die je kunt aanklikken, waardoor we terechtkomen in een vicieuze cirkel van vraag en aanbod – een theatervariant van het leven, waarin wij enkel de rol van consument kunnen spelen.

In Haarlem proberen restaurants onder de tirannie van reserveerapps uit te komen met FreeTable, een platform waarop je last minute een tafeltje kan claimen als je fysiek in de buurt bent van het restaurant. Zo wordt ‘spontaan dineren weer mogelijk’, ­beloven de bedenkers – spontaan is op hun website onderstreept. Maar je raadt het al: om gebruik te maken van FreeTable moet je wel eerst even de app downloaden.