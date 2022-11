Antirockband Pavement wekt rammelende juweeltjes weer tot leven

Popmuziek mag enthousiasmeren of ontroeren, maar moet niet al te serieus worden genomen. Met dat motto positioneerde Pavement zichzelf in de jaren negentig als eigenzinnig buitenbeentje van de indierockbands. Het Amerikaanse kwintet excelleerde in ongepolijste maar ragfijne popliedjes met vaak raadselachtige teksten, en werd op handen gedragen door fans en critici.

Maar grillige koerswendingen en rommelige (live-)uitvoeringen verhinderden een grote doorbraak en bezorgden de band een treuzelaarsreputatie. “Te lui om te rocken”, oordeelden Beavis en Butthead destijds op MTV.

Begin 2000 trok zanger en gitarist Stephen Malkmus de stekker uit de band, maar ruim twee decennia later is de roep om Pavement – na een eerdere reünie in 2010 – onverminderd groot, getuige de uitverkochte shows. Afgelopen dinsdag speelden ze in het deftige Carré, waar zitplaatsen een moshpit voor het podium op voorhand uitsluiten.

Maar als vroeg in de set het intro van de (bescheiden) hit Stereo klinkt, komt het publiek definitief uit zijn stoel overeind.

‘Antifrontman van de antirockband’

Want wat na al die jaren uit het vat kwam, blijkt allerminst verzuurd. In ongewijzigde bezetting raast de band in ongeveer 25 nummers langs het rijke oeuvre. Van enige setopbouw is geen sprake, alle nummers zijn inmiddels publieksfavorieten die tot de laatste noot worden meegezongen. Dat zelfs het meeste obscure b-kantje een hitgevoelig juweeltje kan zijn, bewees het recente succes van Harness Your Hopes, dat zomaar ineens viral ging op TikTok.

Bandarchitect Malkmus, het sluike haar wat grijzer, maakt een ontspannen indruk en springt graag eens van het ene been op het andere. Maar hij blijft ook de ‘antifrontman van de antirockband’ die zich traditiegetrouw aan de linkerzijde van het podium posteert. Zijn ingetogenheid wordt ruimschoots gecompenseerd door percussionist en achtergrondzanger Bob Nastanovich, de onvermoeibare cheerleader die het publiek opzweept met zijn schreeuwzang en komische dansjes.

Pavement klinkt beter dan in hun hoogtijdagen

Nooit eerder had de band gelegenheid gevonden om het repertoire van tevoren fatsoenlijk te repeteren, verklaarde Malkmus in interviews. Nu kennelijk wel, met hoorbaar resultaat: Pavement klinkt beter dan in hun hoogtijdagen.

Waar nummers in het verleden nog wel eens om zeep werden geholpen door een mislukte gitaarsolo of té dissonant akkoord, blijven ontsporingen nu vrijwel achterwege. Met stemmige nummers als Type slowly, Spit on a Stranger of Major Leagues, toont Malkmus zich ook meester in de uitvoering van het breekbare repertoire.

Waarmee Pavement nog maar eens onderstreept hoe tijdloos de quasi-nonchalante composities eigenlijk zijn. Hopelijk laat een volgend weerzien niet nog eens tien jaar op zich wachten.

