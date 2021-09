Anti-kapitalistisch actievoeren op een geprivilegieerd feestje: Alexandria Ocasio-Cortez weet hoe het moet

Het is maar moeilijk gehoord te worden op sociale media. Je moet volgers hebben en voortdurend iets te melden en op de juiste momenten de juiste dingen zeggen – prikkelende dingen waar anderen op reageren, waardoor ze rond gaan zingen en het bereik van je boodschap, deze en misschien ook wel de volgende, groeit. Grote kans dat wat je zegt, wordt ondergesneeuwd door mensen die meer zeggen en het harder zeggen. Meningmakers, (micro)celebrity’s, stuitende ego’s, trollen: de concurrentie is gedegen. En als je boodschap al gehoord wordt, dan is hij morgen weer vergeten. Maar goed ook, want veel van wat er staat, is helemaal niet zo aardig.

Wat te doen om je punt zichtbaarder te maken? Nou, dacht de Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez, je kan het met bloedrode letters op een spierwitte jurk drukken, die je aantrekt naar een gelegenheid waar veel mensen zijn en veel fotografen, en die wordt gevolgd door een wereldwijd publiek. Aldus verscheen ze maandag op het beroemde Met Gala in New York in een sluitende jurk, strapless tot ver onder haar ranke schouderbladen, met ‘TAX’ op haar onderrug, ‘RICH’ op haar bovenbenen en een kleine ‘the’ op haar rechterbil: Tax the rich. Ik weet niet hoe de jurk er van de voorkant uitziet, want uit die hoek werd ze nauwelijks gefotografeerd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc) op 15 Sep 2021 om 8:06 PDT

Een tekst is beter te consumeren vanaf een plaatje, dat weten ze op Instagram al lang. Als het plaatje beklijft, doet de tekst dat wellicht ook. Die olijfgroene ‘I really don’t care, do you?’-jas van Melania Trump zijn we ook nog niet vergeten.

Peg the patriarchy

Misschien dat we daarom zo veel kledingkreten zagen op het hypergeprivilegieerde bal van afgelopen maandag: ‘Equal rights for women’, ‘In gay we trust’. Cara Delivingne droeg een top met daarop de tekst ‘Peg the patriarchy’, wat door sommige media werd vertaald als ‘weg met het patriarchiaat’, maar toch net iets anders betekent.

Cara Delevingne op het Met-gala. Beeld AFP

In het digitale tijdperk beklijf je het best als meme, dus maakten de genodigden zich tot meme. Soms zonder letters – Kim Kardashian als een Dementor uit Harry Potter, in een zwart pak dat ook haar gezicht bedekte. Frank Ocean met een gifgroene, doodenge babypop, maar dat vergt interpretatie, lastig. Beter gewoon zwart (of rood) op wit. AOC deed het ’t beste, maakte zich tot hoofdprogramma.

En wij, we twitterden, we instagramden, we facebookten, we tiktokten. Die jurk! Die jurk! En ja, daar waren ze, de meningmakers, microcelebrity’s, stuitende ego’s en boze trollen. Want hoe dúrfde AOC zich te vertonen op dat bal – hypergeprivilegieerd, ik zei het al – als rechtschapen socialiste?! Nou?! Speelbal van het kapitaal!

Alsof socialistische idealen alleen gerealiseerd mogen worden in een oude trui, met een droge boterham, terwijl de rest zijn lobby en netwerk op alle mogelijke manieren mag inzetten. Alsof de rijken níet keihard belast zouden moeten worden. Alsof haar tegenstanders zo niet alle aandacht wilden afleiden van die simpele, duidelijke, tot meme te maken en zeer beklijvende boodschap: TAX THE RICH.

En peg the patriarchy. Dankjewel en tot het volgende feestje.