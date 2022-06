Anouk geeft ja-woord op bruiloftsconcert met 40.000 getuigen - en niemand houdt het droog

Zangeres Anouk trouwde zaterdag tijdens haar eigen concert, met zo’n 40.000 muziekliefhebbers als bruiloftsgasten. Bij de huwelijksvoltrekking op het Malieveld hield niemand het droog.

De zangeres had haar fans gevraagd zich voor de gelegenheid feestelijk te kleden. Maar de meeste concertgangers betreden het Haagse Malieveld zaterdag in hun gewone kloffie. De schoonzussen Devi en Maitrie Doerga zien er wel uit om door een ringetje te halen.

“Het is de eerste keer sinds corona dat we weer naar zo’n groot optreden kunnen, dus ik had wel zin om een beetje uit te pakken”, vertelt Maitrie. Het huwelijk is voor hen een leuke bijkomstigheid maar ze zijn vooral voor de muziek gekomen. Devi: “Ik ben echt een Anouk-fan. Ik ga naar veel van haar concerten en als ze zingt dan raakt dat me echt.”

Een flinke speurtocht over het terrein levert tenslotte toch een echtpaar op dat zich wel aan de dresscode heeft gehouden. Patrick en Claudia Marijs dragen hun trouwpak en trouwjurk. “Hij heeft me dertien jaar geleden ten huwelijk gevraagd op de middenstip van ADO Den Haag, op Haags heilig gras”, aldus Claudia. Dus lag het voor de hand om ook naar het gras van het Malieveld te komen in hun originele trouwkleding. Lachend: “En we passen er nog in!”

Patrick en Claudia Marijs Beeld Saskia Bosch

De zenuwen nemen toe

Maar voor het echtpaar het huwelijk van Anouk kan bijwonen, is er het eerste deel van het concert. Terwijl de laatste zonnestralen over het veld strijken opent de zangeres met enkele stevige rocksongs, om daarna het publiek massaal aan het dansen te krijgen met haar allereerste hit ‘Nobody’s Wife’. Maar er is ook ruimte voor ballads, zoals het ingetogen ‘Going for the Kill’ over huiselijk geweld dat de fans muisstil aanhoren.

Naarmate de avond vordert nemen bij Anouk de zenuwen over het huwelijk steeds meer toe. Haar aanstaande man, de 28-jarige Dominique Schemmekes, wilde graag een grote bruiloft, zo was het woeste idee van een bruiloftsconcert of ‘bruicert’ ontstaan. Tot haar verrassing gaf de gemeente Den Haag nog toestemming ook.

“Waarom wilde ik dit ook alweer? Het leek zo’n goed idee”, zegt de zangeres. In interviews vertelde ze hoe goed Dominique voor de zes kinderen heeft gezorgd, terwijl zij vanwege haar astma een jaar in quarantaine zat.

“Maar ik ben vreselijk nerveus voor alles wat er komen gaat.”

Rockchick verschijnt tóch in witte jurk

Toch is er na dik een uur spelen geen ontkomen meer aan. Anouk verlaat het podium en een boog van witte rozen wordt de bühne opgereden. Verloofde Dominique neemt eronder plaats in afwachting van zijn bruid. Wat zal ze aan hebben?

Kenners voorspelden vooraf dat het geen lange witte jurk zou zijn, want dat zou niet stoer genoeg zijn voor rockchick Anouk. Maar even later maakt ze toch haar opwachting in een witte jurk en zelfs met een sluier over haar gemillimeterde haar.

Anouk geeft het jawoord aan haar verloofde Dominique Schemmekes tijdens haar concert op het Malieveld. Beeld Brunopress

Terwijl de bruidegom bij zijn geloften de hoop uitspreekt dat zijn kinderen zoals Anouk mogen worden (“want je bent een rolmodel”), pinkt hij een traantje weg. En ook de bruid houdt het niet droog wanneer ze vertelt dat ze in de tijd dat ze elkaar ontmoetten vrijwel elke dag bad om een zielsverwant. “En ik dank God elke dag dat hij jou heeft gekozen om bij mij te zijn.”

Als het stel even later elkaar het jawoord geeft in aanwezigheid van hun kinderen en 40.000 getuigen, gaat er een luid gejoel op het Malieveld op. En dan is het weer terug naar de orde van de avond met het tweede deel van het concert. Anouk draagt vanaf nu de achternaam van haar man, Schemmekes, en nog steeds haar trouwjurk. Daarin kan ze zelf niet meer dansen, maar met opzwepende nummers als ‘Girl’ en ‘Good God’ verandert ze in een oogwenk het Malieveld weer in een grote golvende massa.

Beeld ANP

Lees ook:

Trails of fails: een nieuwe stap in Anouks evolutie van stoere rockchick tot kwetsbare zangeres

Het is een beeld dat veel Nederlandse popliefhebbers kennen: Anouk die, nadat ze met eieren is bekogeld op Pinkpop 1998, haar shirt uittrekt en in haar rode bh onverstoorbaar blijft doorzingen. Het is niet alleen een stukje Pinkpop-geschiedenis, het incident verankert ook definitief Anouks imago als stoere rockchick.