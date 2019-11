Anna en Elsa zijn terug, maar met minder magie

Frozen 2

Regie Chris Buck, Jennifer Lee

Met Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad

★★★☆☆

Op 22 november 2013 gingen de poorten van de Disney-hemel open en opeens, tot vreugde van kinderen, volwassenen en handelaren wereldwijd, verschenen twee prinsessen, magisch en menselijk, erfgenamen van een gedoemd koninkrijk in de sneeuw. Er waren een stuntelende sneeuwpop, een lobbes van een rendier en een objet d’amour met een metersbrede glimlach. En boven alles klonk die dag voor het eerst dat magistrale nummer, die hymne van hoop, ‘Let it Go’. Het was een schot in de roos voor Disney, dat 1,3 miljard dollar verdiende met de film. Het was ondenkbaar dat er geen vervolg zou komen.

Bijna op de dag af zes jaar later is het zover, nadat de eerste trailer voor de film al in februari de wereld in werd geslingerd. Negen maanden lang werd de spanning opgevoerd. En nu zijn ze hier: Elsa, Anna, Sven, Kristoff en Olaf zijn terug. Er wordt gezongen en gedanst, er wordt bevroren en ontdooid en er wordt getrouwd.

Teveel een constructie

De kiem van het verhaal wordt meteen al in de eerste scène gelegd, als de kleine zusjes van hun ouders, koning Agnarr en koningin Iduna van Arendelle horen over een magisch bos in het noorden, dat bewaakt wordt door vier natuurgeesten: aarde, lucht, vuur en water. Jaren na de avonturen van de eerste film wordt een bijna volwassen Elsa ’s nachts wakker en hoort ze een mysterieuze stem die haar naar het bos roept. En daar gaan ze.

Het goede nieuws is dat het fijn is om weer terug te zijn bij deze personages. Olaf heeft bijvoorbeeld een erg komische scène waarin hij de gebeurtenissen uit ‘Frozen’ samenvat. Maar voor een film waaraan zo lang gewerkt is, door zoveel professionals, voelt ‘Frozen 2’ helaas teveel als een constructie. Obstakeltje hier, overwinninkje daar. Grand finale en het doek valt. De film mist de eenvoud en het ritme van het eerste deel dat zo heerlijk opbouwde naar die bevrijding aan het eind. En hoewel het te verwachten was, de film mist ook een nieuwe Let it Go.

Op één punt scoort deze tweede film wel echt beter: er is veel meer gedaan met beweging. De camera zwiert en zwaait en je wordt in de hoogte en de diepte meegenomen. Dat is mooi gedaan. Maar het is niet genoeg.

