Andere Tijden blijft toch: NTR kondigt maandelijkse, langere afleveringen aan

Dat meldt de NTR in een persverklaring over de toekomst van het programma.

Vanaf 1 januari zullen de huidige 18 reguliere afleveringen van 25 minuten op woensdagavond verdwijnen, daarvoor in de plaats komen tien maandelijkse afleveringen van 50 minuten, om 20.25. Netto wordt er dus zelfs een winst van vijftig uitzendminuten geboekt. In een persverklaring schrijft de NRT dat het daarnaast bingeable documentaireseries gaat maken.

Vorige week ontstond grote beroering toen bleek dat de omroep het geschiedenisprogramma wilde schrappen. Een informatief, verdiepend geschiedenisprogramma werd door veel, zo niet alle, commentatoren op sociale en papieren media gezien als één van de kerntaken van de publieke omroep – en niet een programma waarin semi-BN’ers moeten raden of iets van chocolade is gemaakt (of niet). Daarbij werd bij een eerdere inkrimping van het programma beloofd dat het niet volledig geschrapt zou worden – wat nu toch dreigde te gebeuren.

Steunbetuigingen

Volgens de NTR ‘regende het steunbetuigingen’ uit alle lagen van de samenleving. “Docenten uit het lager, middelbaar en wetenschappelijk onderwijs, collega-journalisten, politici en – last but not least – historici. Met als klap op de vuurpijl een petitie, gestart door een 24-jarige studente, die binnen een week door ruim 83.000 mensen is ondertekend”, schrijft de omroep in een persbericht.

De mededeling vanuit de NPO dat de reguliere afleveringen zouden worden geschrapt kwam als een zeer onaangename verrassing, zegt de omroep nu. Willemijn Francissen, mediadirecteur van de NTR: “De noodzaak van een beweging richting andere platformen, naast lineaire televisie, onderschrijven we volledig. Het feit echter dat niet direct duidelijk was hoe een en ander zijn beslag zou krijgen, leidde tot onzekerheid, niet alleen bij de makers van Andere Tijden maar ook bij de kijkers”.

“We hebben de afgelopen dagen intensief met de NPO gesproken, waarbij we uiteraard voor Andere Tijden en de overige geschiedenisprogrammering hebben gepleit, maar vooral ook voor onze geschiedenisredactie. De hier aanwezige kennis en expertise is van grote waarde en moet behouden blijven voor de publieke omroep.”

