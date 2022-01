Amerikaanse zanger Meat Loaf (74) overleden

Marvin Lee Aday, zoals de zanger echt heette, was de zanger van de enorme rockopera-hits ‘Paradise By The Dashboard Light’ en ‘I’d Do Anything For Love’, die eind jaren zeventig werden uitgebracht. Hij overleed donderdagavond in het bijzijn van zijn familie, laat zijn agent weten aan Deadline. Over de doodsoorzaak is niks medegedeeld.

Meat Loafs album ‘Bat Out of Hell’ uit 1977 is een van de best verkochte albums ooit, en was de eerste van een rocktrilogie. Bijelkaar verkocht de in Texas geboren rockster tientallen miljoenen platen. De videoclip van het nummer ‘Paradise by the Dashboard Light’ was in de beginjaren van de muziekzender niet van MTV af te slaan, voor die andere grote hit - ‘I’d Do Anything for Love’ - kreeg hij een Grammy-onderscheiding. De zwaarlijvige Meat Loaf hield van het theatrale, zo was duidelijk te zien in de operateske videoclips bij zijn grote hits, en zijn uitgelaten podiumpersoonlijkheid. Voor hij doorbrak als zanger was hij als acteur te zien in films als ‘The Rocky Horror Picture Show’, waarna hij in tientallen films zou spelen, zoals ook ‘Fight Club’.

De afgelopen jaren verschenen er meermaals berichten over gezondheidsproblemen van de zanger in de media, zo werd hij enkele keren onwel op het podium. In 2016 ging Meat Loaf voor het laatst op tournee, na het verschijnen van zijn laatste studioplaat, ‘Braver Than We Are’.