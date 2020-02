Amerikaanse acteur Kirk Douglas (103) overleden

In een uitgebreid bericht schrijft Michael Douglas niet alleen over de filmcarrière van zijn vader, maar ook over zijn filantropie en zijn familieleven.

“Met enorm veel verdriet moeten mijn broers en ik mededelen dat Kirk Douglas vandaag op 103-jarige leeftijd van ons is heengegaan”, aldus de verklaring van zijn zoon. “Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden eeuw van de films.”

Meer dan 80 films

Douglas was een van de weinig nog levende acteurs uit de golden age of Hollywood. Zijn bekendste rol was die van Spartacus in de gelijknamige film van Stanley Kubrick uit 1960, in wiens Paths of Glory hij in 1957 ook al schitterde. Ook was Douglas te zien in 20,000 Leagues Under the Sea, de eerste volledige live action-speelfilm van Walt Disney Studios. In 1956 kroop hij in de huid van Vincent van Gogh, in de film Lust for Life.

Douglas werd in 1916 geboren als Issur Danielovitch Densky in de Amerikaanse plaats Amsterdam. Hij is de zoon van joods-Russische immigranten. Douglas beleefde zijn doorbraak in 1949 met zijn rol als de gewetenloze bokser Midge Kelly in Champion.

Van 1943 tot 1951 was Douglas getrouwd met actrice Diana Douglas. Samen kregen zij onder anderen zoon Michael, eveneens een bekende acteur. In 1954 trouwde hij met Anne Buydens. Zij bleven tot Douglas’ dood samen.

Kirk Douglas (rechts) met zijn zoon Michael tijdens de Academy Awards in 1985. Beeld AFP

De acteur werd drie keer genomineerd voor een Oscar, in 1949 voor Champion, in 1952 voor The Bad and the Beautiful and in 1956 voor Lust for Life. Nooit won hij hem, wel kreeg hij in 1996 een ere-Oscar voor zijn hele oeuvre. Hij acteerde in meer dan 80 films en ging in 2004 met pensioen. Ook schreef de acteur tien romans, en maakte hij een theaterstuk van Ken Kesey's roman One Flew over the Cuckoo's Nest, waarvan hij de rechten overdroeg aan zijn zoon Michael die er in 1975 de beroemde film met Jack Nicholson van maakte.

Begin 1996 werd de toen bijna 80-jarige Douglas getroffen door een zware hersenbloeding. Daar was hij helemaal van hersteld.