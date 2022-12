Amateurfotograaf Hung Hoang vangt de blauwe en gouden uren in de Eempolder

Het schemert nog als Hung Hoang in het bevroren gras bij een sloot met zes zwanen neerhurkt. De vogels werken zich vanuit een wak een weg vooruit. Met hun poten stappen ze op de randen van het dunne, brekende ijs.

Hoang legt het tafereel met zijn camera vast. Boven de mistbank aan de horizon kleurt de lucht oranje, de zon komt weldra op. Bijna dagelijks is de 66-jarige geboren Vietnamees tijdens zonsopkomst hier te vinden, in de Eempolder bij het dorp Eemnes even boven Hilversum.

Op winterse dagen zoals deze geniet de gepensioneerde elektricien extra van de natuur. De polder leerde hem op een andere manier naar het leven te kijken. “Alles wat je hier ziet, lijkt op het eerste oog normaal”, zegt Hoang. “Kijk nou!” Hij wijst naar een paar sprieten bevroren riet en brengt zijn camera weer voor zijn gezicht.

Glinsterende kristallen jasjes

Soms moet hij lang wachten op het juiste licht voor een mooie foto. Dan ziet hij dingen die hem in eerste instantie waren ontgaan. Zoals deze bevroren stengels, die glinsterende kristallen jasjes dragen.

Amateurfotograaf Hung Hoang draagt boterhamzakjes om zijn sokken, om zich te wapenen tegen de kou.

Hoang kwam in 1979 als bootvluchteling naar Nederland. Hij was het drukke Saigon gewend, daarom vond hij de rust van Eemnes in eerste instantie maar niks. In de polder kwam hij niet.

Tot twaalf jaar geleden, toen hij ziek werd. Om beter te worden moest hij meer bewegen. Sindsdien trekt hij voor dag en dauw op de fiets eropuit, met zijn camera. Ook bij een gevoelstemperatuur van -10, zoals deze ochtend. Om zich te wapenen tegen de kou heeft hij boterhamzakjes aangetrokken onder zijn sokken.

‘Ik mediteer hier en kom tot rust’

Het fotograferen van de natuur werkte helend voor zijn lijf en geest, zegt Hoang. “Deze polder heeft mijn leven gered. Ik mediteer hier en kom tot rust.” Soms herkent iemand hem in het dorp. “Hé, meneer de fotograaf”, zeggen ze dan.

In de zomer gaat de wekker al om half vier ’s ochtends. Hij wil de magische blauwe en gouden uren, vlak voor en na zonsopkomst en zonsondergang, niet missen. Het licht op die tijden van de dag geeft zijn foto’s een speciaal effect. Van de korte nachten heeft hij geen last. Als kind zat hij op een internaat waar hij altijd vroeg werd gewekt en zes uur slaap is voor hem genoeg.

De Eempolder met op de achtergrond de kerktoren van Eemnes. Beeld Hung Hoang

Zijn werk deelt Hoang al jaren in verschillende lokale Facebookgroepen. Een dorpsgenoot hielp hem met het samenstellen van een boek. Dat kwam er vorig jaar. In De Eempolder door de ogen van Hung Hoang staan ruim honderd foto’s die hij in de afgelopen jaren maakte. Een expositie volgt maart volgend jaar, in Bussum.

Een torenvalk op een paal

Hoang stapt weer op de fiets, op weg naar zijn lievelingsplek in de oer-Hollandse polder. Plotseling duikt hij ineen, alsof hij niet wil opvallen. Hij houdt zijn trappers stil en ziet een torenvalk op een paal. Even verderop zit er nog één.

Dan gaat hij de Zomerdijk op, een weg die nog stamt uit de middeleeuwen. De bestrating is bijna overwoekerd met gras. Een bruggetje leidt naar een plek in het weiland met uitzicht op een plas. Op een klein eilandje met hoog riet stond ooit een dode boom, maar die is nu weggehaald.

Hoang is daar verdrietig om. “Hier kwam de dood tot leven”, zegt hij. “Ik wachtte altijd op deze plek tot de zon opkwam. Als de lucht rood kleurde, zag je de boom dansen. De takken leken te bewegen door alle verschillende kleuren, die soms elke seconde anders waren.”

Dan klinkt er een hard, klappend, geluid. Een troep zwanen vliegt over. “Mooi!”, roept Hoang enthousiast. “Wat een geluid, hé? Het lijken wel helikopters.”

Lees ook:

Natuurfotografie: het líjkt zo makkelijk

Vermijd de groene soep! En fotografeer ze nu het nog kan: de vliegjes, de bijtjes en de vlindertjes in de tuin. Trouw bespreekt drie boeken en twee apps voor en met natuurfotografie.

Weg uit de Wadden, op naar De Peel: natuurfotograaf Jan van de Kam (82) waagt zich landinwaarts

Sinds de jaren ‘50 filmt en fotografeert Jan van de Kam de natuur. Hij heeft vooral de Wadden vastgelegd, maar waagt zich op zijn tweeëntachtigste landinwaarts, met een fotoboek over zijn geboortestreek.

Elke fotograaf jaagt op de mooiste kiek, of de vogel daar nou last van heeft of niet

Duikt ergens een bijzonder vogeltje op, dan is ook snel de natuurliefhebber daar. Met camera uiteraard. Natuurbeheerders zien het met lede ogen aan.