Altijd mooi om die coryfeeën te zien spelen, maar een voorstelling vol ingehouden adem is Het oog van de storm niet

Het oog van de storm

regie Agaath Witteman

tekst Jowi Schmitz

Van sommige mensen denk je dat ze dood zijn, maar dat zijn ze niet altijd, peinst de oude schrijver André, gespeeld door Hans Croiset. De spijker op z’n kop, want daar gaat Het oog van de storm steeds over: zijn ze nou dood of niet, dat oude echtpaar? Zijn ze er samen tussenuit geknepen misschien, in het hotel waar ze hun huwelijksnacht vierden, met de hulp van een giftige paddenstoel? Of is het alleen de man die stierf, of alleen de vrouw?

Het is een schimmenspel, dit stuk van More Theater Producties in de regie van Agaath Witteman. Waarbij de schimmen zich vooral, maar niet alleen, in het hoofd van een man op leeftijd lijken te bevinden. De onduidelijkheid is ook te danken aan de Franse scenarist Florian Zeller, geroemd om zijn debuutfilm The Father met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Zeller grossiert in vage zinnetjes en laat André voortdurend ‘wie?’ of ‘wat?’ uitroepen, zonder dat daar een bevredigend antwoord op volgt.

Dit is het verhaal: dochters Anne (Johanna ter Steege) en Elise (Marguerite de Brauw) zijn naar hun ouderlijk huis gekomen omdat er iets ergs is gebeurd. Moeder Madeleine (Anne Wil Blankers) loopt daar rond, eindeloos bezig met paddenstoelen, die ze voor de lunch of voor het avondeten klaarmaakt. Vader André staat meestal in het niets te staren, in een bruin, wat vervallen pak, met werkeloze handen, een potloodje hangt aan een aandoenlijk touwtje uit zijn jasje. Als hij zijn vrouw kwijt is, dreigt hij in paniek te raken.

Logisch dat André wanhopig wordt zonder vrouw: zij is de rots in zijn branding, formidabel gestalte gegeven door Anne Wil Blankers. De immer sterke vrouw achter die ooit zo frivole – nu zo fragiele – schrijver. Madeleine zou altijd bij hem blijven, dat heeft ze beloofd – maar waar is ze nou? Het zal niet vaak zijn gebeurd dat het publiek aan de hand van verhalen over die paddenstoelen probeert te besluiten wat nou waar is in dit verhaal. Soms zijn er ook andere verhaallijntjes om op te kauwen, die het perspectief net weer een beetje kantelen. Bovendien is het altijd mooi om die coryfeeën uit de Nederlandse toneelgeschiedenis – die je uitsluitend de allerbeste stukken toewenst – te zien spelen.

Toch is Het oog van de storm niet wat je hoopt, geen voorstelling vol ingehouden adem voor de chaos weer losbarst. Eerder is het een verhaal in één versnelling, met één sfeer; paniekerige onrust die zich blijft herhalen. Iets als Groundhog Day, die film waarin de ochtend steeds opnieuw begint. En zelfs dat niet, omdat de heer deze huizes zich niet eens kan herinneren of het wel ochtend ís, laat staan dezelfde ochtend.

Herman Finkers omringde zich met mede-Twentenaren Johan Nijenhuis en Johanna ter Steege en samen maakten ze een bedaagde film waar de seksen langs elkaar heen lijken te leven.