Als Trumpfan kwam je zelfs in Business Class niet aan je trekken

“De kinderen wilden vanmorgen geen Zappelin kijken, maar CNN. ‘Mama, heeft Biden al meer punten?’. Ze zijn 2, 4 en 6.” Een Nederlandse tweet afgelopen vrijdag: ook achter veel Nederlandse deuren werden de Amerikaanse verkiezingen vol spanning gevolgd. En voelde de uitslag als een mix van opluchting, vreugde en ook wel leedvermaak.

Wat dat laatste betreft was vooral de timing van de bekendmaking briljant. Tegen half zes (onze tijd) zaterdagmiddag durfden de Amerikaanse nieuwszenders het aan en riepen ze Joe Biden en Kamala Harris uit tot de winnaars van de verkiezingen. Ook het altijd Trumpgezinde Fox News schaarde zich direct in de rij. Pal daarna startte Rudy Giuliani – de juridische steun en toeverlaat van Trump – een persconferentie over de vermeende verkiezingsfraude, maar daar had even niemand aandacht voor.

Vroeg aan dochter (10) wat ze op haar boterham wilde. Ze zei: wacht even, er is een key race alert uit Clayton County.

We worden langzaam gek hier. — Bart Zuidervaart (@BartTrouw) 6 november 2020

Misschien ook maar gelukkig voor de Republikeinen, want er was sprake van een enorme blunder qua locatie: het Trumpteam dacht zich te presenteren in een Four Seasonshotel in Philadelphia, maar bleek te hebben afgesproken bij het lokale Four Seasons-tuincentrum. Gesitueerd naast een viezeboekjeswinkel en een crematorium. Nee, weinig presidentieel. Ongetwijfeld baalt NOS-verslaggever Martijn Bink – die op maar een uurtje afstand op een plein in Wilmington stond – dat hij er niet even naartoe is gereden.

Liever bezig met positieve dingen

Maar de wereld was op dat moment liever bezig met positieve dingen. Zoals met de tranen van Van Jones. Deze jurist, CNN-commentator, Emmy-winnaar en vroegere Obama-adviseur is niet bepaald een kleine jongen, maar hij blokkeerde volledig toen hij de impact besefte van de verkiezingsuitslag op het dagelijks leven van menige Amerikaan. Hoe het als ouder gemakkelijker wordt om je kinderen te leren dat het uitmaakt een goed karakter te hebben, de waarheid te spreken, een goed persoon te zijn. Hoe de komst van Biden en Harris genoegdoening betekent voor een heleboel mensen die echt hebben geleden. Hoe het ‘I can’t breathe’ van de onder een politieknie gestikte George Floyd een dagelijkse waarheid was voor heel veel mensen in Amerika.

Als Trumpfan kwam je eigenlijk nergens aan je trekken, ook niet op de Nederlandse televisie: overal overheerste opluchting dat de Republikeinse president uitgeteld lijkt. Ook bij ‘WNL op Zondag’, met Rick Nieman, waar onder meer Sigrid Kaag zat. De minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking ziet uit naar de samenwerking met Biden en waarschuwde dat we vice-president Kamala Harris geen recht doen haar alleen neer te zetten als een symbool van hoe ver een vrouw – en zelfs een gekleurde vrouw – kan komen heden ten dage. “Harris is veel meer dan een symbool, ze is een powerhouse, ze heeft haar sporen zelf verdiend. Ze moedigt iedereen aan om je nek uit te steken.”

Bang voor een vrouw

Ook in Harry Mens’ zondagochtendwinkeltje op RTL7, ‘Business Class’, bleek weinig verdriet over Trumps lot. Zeker niet toen financieel deskundige Janette Buitenkamp vertelde dat de historie toont dat een democratische president gemiddeld beter is voor de economie. Van politiek duider Willem Post leek Mens vooral te willen weten of Trump nu meer gaat golfen. Post bleef serieus, schetste een ander plaatje, van een Trump die een mediumimperium gaat opbouwen en stadionsessies gaat organiseren, om commentaar te geven op het Democratisch beleid. En over vier jaar weer klaarstaat het stokje over te nemen.

Over de aanstaande vice-president was het commentaar van beide heren heel apart. Harry Mens zei: “Die Kamala Harris lijkt me geen uh ….” en trok een vies gezicht. Hij maakte zijn zin niet af, Willem Post nam meteen over met: “Nee, daar moet je geen ruzie mee hebben.” Hij vertelde hoe hij Harris een keer meemaakte op een barbecue: “Die dame pakte de microfoon en ging vreselijk tekeer.“

Jammer dat Mens’ programma toen abrupt afgelopen was. Mannen die bang zijn voor een vrouw, altijd leuk om te zien.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.