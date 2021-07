Als tijdsbeeld schiet De eeuw van mijn moeder zwaar tekort

Een titel als De eeuw van mijn moeder schept verwachtingen. De link met Geert Maks monumentale familie-epos De eeuw van mijn vader is snel gelegd, wat vast de bedoeling is. Een terugblik over een lange en bewogen periode, nu niet via een vader maar door de ogen en ervaringen van een moeder, kan wezenlijk onderscheidende gezichtspunten op­­leveren.

Groot probleem voor schrijver/regisseur Eric de Vroedt was, dat zijn moeder, Winnie in zijn voorstelling bij Het Nationale Theater, nooit iets over haar leven en geboorteland heeft losgelaten. Acht jaar oud, in 1948, kwam zij vanuit Nederlands-Indië naar Nederland, wiste bewust of onbewust het koloniale verleden en paste zich aan. Na haar dood, afgelopen jaar, moest De Vroedt het vooral hebben van nagelaten brieven en eigen herinneringen.

Bij gebrek aan een persoonlijke kijk van zijn moeder verzon De Vroedt een alter ego. Als beeldend kunstenaar Ramses presenteert ­deze zoon, kort voor moeders dood, een grootse tentoonstelling in een gerenommeerd museum over haar Indische achtergrond. Voor Winnie is dat of haar identiteit is afgepakt, ze vlucht ontsteld weg naar een ­toko.

Op een spierwitte speelvloer, ­omringd door tribunes, vormen de dag van de opening en vernissage het raamwerk. Daarbinnen worden scènes uit Winnies leven gereconstrueerd. Kwesties als ‘Hollands of Indisch?’ worden aangestipt, maar blijven in algemeenheden hangen. De focus ligt op conflicten in de ­familierelaties.

Breed uitgemeten ruzies en echtelijke twisten passeren. Met Hollandse stiefvaders, exen of zwagers, die altijd zat zijn en foute grappen maken. Maar bij een marathonvoorstelling over de eeuw van een moeder verwacht je toch eerder proto­types dan typetjes. En voor een doorsnee familiedrama is vierenhalf uur wat erg veel.

Als kunstenaar Ramses in het slotdeel Winnie tierend verwijt hem nooit aandacht te hebben gegeven, ga je je serieus afvragen om wie of wat deze Eeuw eigenlijk draait. ­Opvallend genoeg is de Ramses van Bram Coopmans bij alle scènes nadrukkelijk aanwezig als procesbe­waker. Bewonderenswaardig des te meer dat Esther Scheldwacht ­Winnie zo gloedvol vertolkt.

Episch en als tijdsbeeld schiet de voorstelling zwaar tekort. Aloude, door het ensemble gezongen hits en door elkaar gemonteerde, historische videobeelden boven de speelvloer moeten die leemte invullen, maar missen een organische link. Gezien zijn successen als The Nation of De wereld volgens John kan De Vroedt onderwerpen meesterlijk in een breder kader plaatsen. Misschien was zijn persoonlijke betrokkenheid ditmaal te groot. Misschien over een jaartje of wat een grandioze reset?!

