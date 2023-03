Als een primus ballerinus danst Rutte behendig door ‘Vandaag Inside’ heen

In Spanje zag ik ooit dat het stierenvechten niet op de sportpagina’s van de krant werd besproken, maar in de sectie kunst en cultuur: had de torero gezorgd voor een elegant schouwspel, of was het een brute slachtpartij geworden? Na het ‘debat’ van de heren van Vandaag Inside (SBS6) maandagavond met Mark Rutte, denk ik ook eerder aan een balletvoorstelling dan aan een wedstrijd of gevecht. Met als onbetwiste primus ballerinus niet een van de stampvoetende programmamakers, maar gewoon weer Rutte: de soepelst weg dansende premier die ons land ooit heeft gehad.

Nu zal iedereen het anders beleven. Ik zat met mijn twee langdurigste vriendinnen op de bank – geen van allen ooit op Rutte gestemd – en we leken wel het trio horen, zien en zwijgen. De een viel snel in slaap, de ander hoorde de herrie hoofdschuddend aan terwijl ze noest door appte, en ikzelf zag een vermakelijk steekspel dat geen seconde verveelde. Voor wie zelf niet al te bitter is, viel er zelfs veel te lachen.

‘Wat is-ie goed hè, die gozer?’

Neem hoe talkshowleider Wilfred Genee exact voorspelde hoe het de kritische Johan Derksen zou vergaan met de premier aan tafel. “Let op, hij gaat je weglullen.” En inderdaad, al deden hij en Derksen echt hun best om Rutte te laten inzien dat zijn krediet op is. Ze somden de drama’s op die Nederland teisteren: Groningen, de toeslagenkwestie, Nederland als narcostaat, dat ‘het bij de voedselbank drukker is dan bij AH’. Maar nog geen halve minuut later had Rutte dan alweer het portret geschilderd van Nederland als een van de rijkste landen ter wereld, waar geen werkloosheid is, de AOW en de CAO-lonen stijgen, de inkomensverschillen klein zijn, dat sociaal is, waar mensen voor elkaar zorgen.

“Wat is ie goed hè, die gozer, verschrikkelijk goed. Je zit erbij en je kijkt ernaar”, aldus een verbijsterde Genee.

Zo leidde Rutte de drieste stiertjes probleemloos richting de uitgang van de arena, waar hij Derksen liet verzuchten dat er op rechts gewoon geen fatsoenlijke alternatief is. Zodat Rutte hem voor het inkoppen had: “Dus stem je gewoon weer VVD.” “Exact”, zei Derksen. Gejoel in de zaal. Waarop de snor zich haastte te melden dat hij nu bij de provinciale verkiezingen wel een proteststem gaat uitbrengen, zo te horen op de BBB. Maar als het straks weer om de Tweede Kamer gaat?

Ranzige beelden

Vandaag Inside is zo’n programma waarover veel mensen besloten zullen hebben er niet naar te willen kijken. Onder meer vanwege het risico dat je ongevraagd ranzige beelden binnen kunt krijgen van Johan Derksen tijdens seksuele handelingen. Ook met Rutte moest het vleselijke op tafel komen, via een oud fragment waarin Derksen stelde dat een minister-president moet weten wat neuken is. Rutte ging er maar even in mee: “Ik kan je geruststellen, ik weet wat het is.” Maar omzeilde behendig alle nieuwsgierigheid naar verdere privézaken.

Maakten de mannen van Vandaag Inside zich er per saldo dan toch met een jantje van leiden vanaf? Nee, ze deden echt hun best om Rutte te laten inzien dat het genoeg is geweest. Maar de premier gelooft heilig in zijn nuttige functie bij het oplossen van de problemen, en beschouwt zijn rol als onderdeel van de problemen als ondergeschikt.

Hij ziet zichzelf nog altijd schitteren in Het Zwanenmeer, denkt echt niet aan een zwanenzang.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.