Als antwoord op fastfashion bedacht de industrie ultra fastfashion en dat stinkt aan alle kanten

Al meer dan een jaar ligt mijn collectie kleurige zomerjurken werkloos in de kast. Ernaast hangen wat stoffige colberts en ook mijn pumps hebben de straat al tijden niet meer gezien. Door de coronacrisis is het me pijnlijk duidelijk geworden dat ongeveer de helft van de kleding in mijn kast totaal overbodig is.

Maar als er iets is dat het afgelopen jaar een enorme vlucht heeft genomen dan is het wel online shoppen. Tijdens eindeloze videovergaderingen bezochten we massaal webwinkels en bestelden we zoveel, dat de pakketdiensten het soms niet aankonden. De kledingkasten moeten inmiddels zo’n beetje zijn dichtgeslibd.

Dat fastfashion alles behalve duurzaam is weten we sinds de tragedie van Rana Plaza in Bangladesh in 2013. Daarbij kwamen 1132 mensen om nadat het gammele gebouw waarin ze opeen gepakt als slaven werkten voor de mode-industrie, instortte. Terecht associëren we goedkope kleding nu met uitbuiting, moderne slavernij en kinderarbeid.

Kleding op basis van zoekopdrachten

Maar geld moet blijven rollen, ook in de kledingindustrie, en daarom bedachten de ondernemers mode die nog sneller is: ultra fastfashion. Sites vol spotgoedkope kleding die vooral jonge modeliefhebbers met een klein budget aanspreken. Websites als Boohoo en Shein (spreek uit She-In) vernieuwen vrijwel dagelijks hun collectie en claimen dat het juist een reuze duurzaam model is omdat ze maar kleine voorraden aanhouden. Shein groeide het afgelopen halfjaar van 500.000 naar vier miljoen maandelijkse shoppers. De site ontwerpt kleding op basis van zoekopdrachten. Als er veel mensen zoeken naar een roze truitje met pofmouwtjes, dan wordt zo’n truitje razendsnel gemaakt in een kleine voorraad van soms maar vijftig stuks. Vervolgens testen ze in de 220 landen waarin ze actief zijn of het kledingstuk populair is en goed verkoopt. Op een goede dag zijn er zo’n 5000 nieuwe topjes en rokjes op de site te vinden.

De webshop van Shein vernieuwt vrijwel de dagelijks de collectie. Beeld

Uiteraard beweert de site dat de lokale onderaannemers waarmee ze werken een eerlijk loon krijgen, maar toch stinkt deze ultra fastfashion aan alle kanten. Niemand kan controleren of de onderaannemers goed worden behandeld, want de winkels houden geheim wie dat zijn.

Daarbij is de kleding van zo’n belabberde kwaliteit dat je blij mag zijn als je het twee keer aankunt. Sociale media staan vol met berichten over gaten, verkeerde maten en verkleurende stoffen. Wegwerpkleding is het verdienmodel, voor – met name – vrouwen die elke dag in een andere outfit op Instagram willen.

Vervuilende textielverf

Tussen de miljoenen fast fashionista’s zitten vast ook vrouwen die zichzelf als ‘woke’ beschouwen en strijden voor gelijke behandeling en een rechtvaardige samenleving. Maar je hoeft niet erg woke te zijn om te weten dat er liters goedkope vervuilende textielverf nodig zijn voor de regenboogkleuren van een nieuw naveltruitje. Of dat supergoedkope kledingproductie alleen kan bestaan bij de gratie van uitbuiting en mensenrechtenschending. Of dat nylontopjes echt heel slecht zijn te recyclen.

De consumptiemaatschappij is hardleers. Kennelijk hanteren miljoenen kledingliefhebbers nog steeds liever de kop-in-het-zand-techniek omwille van instant aankoopvoldoening en het perfecte Instagramplaatje. Mij heeft de coronacrisis geleerd dat er meer levensgeluk is te vinden in een fijne spijkerbroek van bio-katoen en een paar comfortabele sloffen dan in een stapel ongebruikte nylon blouses. Ruimt lekker op.

