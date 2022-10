Alomtegenwoordig en daarom zien we hem niet: een ode aan de baksteen

Bakstenen, bakstenen, bakstenen - als je er eenmaal op let, word je er bijna duizelig van. Huizen, kerken, muurtjes om tuinen, bruggen en kademuren zijn ermee gebouwd. Maar ook straten, stoepen en pleinen zijn ervan gemaakt. De rondwandeling door het historische centrum van Amersfoort, uitgezet door Kunsthal Kade, laat er geen twijfel over bestaan: dit land is gemaakt van bakstenen. Ze zijn alleen zo alomtegenwoordig, dat je ze eigenlijk niet waarneemt.

Volkomen terecht dus dat Kunsthal Kade met een grote tentoonstelling een ode brengt aan dit oer-Nederlandse bouwmateriaal, binnen en buiten het museum. Tijdens de wandeling word je gewezen op alle toepassingen van baksteen in de stad. Eeuwenoude gebouwen als de beroemde Koppelpoort, waarin veel kleuren en formaten baksteen zijn verwerkt. Ook opvallende nieuwbouw, zoals het moderne poortgebouw van de Belgische architect Jo Crepain, opgetrokken uit een donkergrijze baksteenvariant.

Nieuwe toren op het fundament van de oude stadsmuur

Onderweg kom je zes ‘folly’s’ tegen, frivole bouwwerkjes die speciaal voor de tentoonstelling zijn ontworpen. Voormalig rijksbouwmeester Floris van Alkemade ontwierp een labyrint van baksteen, gebaseerd op de plattegrond van de Ikea - een plek waar je nooit de uitgang lijkt te bereiken. Op het pleintje voor museum Flehite staat een fragiel pilaartje van schijnbaar los op elkaar gestapelde bakstenen van Filip Dujardin. ATMosphere, een collectief van drie ontwerpers, bouwde een nieuwe toren op het fundament van de oude stadsmuur. Het is te hopen dat de stad deze fraaie folly’s gaat koesteren.

‘Folly’ van bureau ATMosphere in Plantsoen Oost. Beeld Mike Bink fotografie

De route voert langs de Elleboogkerk, waar een aantal fascinerende kunstwerken staan. Op het eerste gezicht komisch, die hand die omhoog steekt uit een berg bakstenen. Maar met oorlogsbeelden op je netvlies eigenlijk heel onheilspellend, dit kunstwerk van Peter Land met de titel Springtime. Hetzelfde geldt voor de bakstenen van Tanja Smeets die een wildgroei aan bulten vertonen. Met een positieve bril op zie je een soort koraal, maar het kan ook associaties oproepen met gezwellen en ziekte.

In Kunsthal Kade zelf worden in foto’s, video’s, affiches, schilderijen en sculpturen allerlei associaties opgeroepen die we kunnen hebben met baksteen. Je kunt er een veilig thuis mee creëren, maar ook een muur bouwen om mensen achter op te sluiten. En natuurlijk kun je met bakstenen gooien, tijdens demonstraties.

Robot zet een prefabmuur in elkaar

Dat baksteen niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld wordt gebruikt, is te zien in een film van Harun Farocki. Hij schakelt steeds tussen bouwplaatsen in verschillende landen. Overal worden bakstenen gemetseld, maar in Duitsland gebeurt dat in een fabriek waar een robot een prefabmuur in elkaar zet, terwijl in India vrouwen stenen sjouwen en kinderen tussen de steigers rondrennen.

Er is oude kunst – de Toren van Babel van Jan Luyken uit 1690 – en moderne kunst: een koffer vol bakstenen van Marcel Broodthaers uit 1975. Enorme gemetselde kunstwerken van Per Kirkeby vormen de uitsmijter in de grote zaal van het museum.

Zaaloverzicht van de Elleboogkerk. Beeld Peter Cox

Meer dan genoeg te zien, maar er is vooral gekozen voor een kunstzinnige blik op de baksteen. Op een gegeven moment wil je ook wel wat meer weten over de praktische kant van het materiaal. Daar wordt slechts summier aandacht besteed. Er zijn maar een paar bouwtekeningen en maquettes te zien. Ook het productieproces blijft wat onderbelicht. Hoe komt het dat de ene baksteen geel uit oven komt, de ander donkerbruin en een derde zachtroze? Juist die verscheidenheid in kleur, structuur en grootte maakt het zo’n fascinerend object dat nooit gaat vervelen.

Toch is de tentoonstelling, binnen en zeker ook buiten het museum, een waardige ode aan dit onmisbare bouwmateriaal.

Baksteen | Brick t/m 8 januari in Kunsthal Kade, Amersfoort. Zie ook kunsthalkade.nl

★★★