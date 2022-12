Alles wat je opvalt aan ‘Lampje’, valt je op ten goede

Te midden van het mediagewoel over de docuserie Harry & Meghan besloot ik te schrijven over wat echt indruk maakte: de magische serie Lampje (VPRO) die deze week op NLZiet en NPO Plus verscheen (en die begin januari op tv komt). Ook als volwassen kijker voel je je meegenomen in een wereld waar wanhoop wordt verdrongen door warm zonlicht en vriendschap. Wie een avond wil ontsnappen, kijkt deze serie, met of zonder kinderen naast zich.

Een paar jaar geleden las ik dochter C (nu 13) het wrange maar lieve verhaal voor, prijswinnend debuut van Annet Schaap, en even innig verstrengeld gingen we nu zitten voor de vierdelige serie. Het werd een late avond, we konden niet stoppen.

Het begon met die zilte beelden van zee, steenstrand en klippen en die romantische rode vuurtoren. Het hele verhaal is verzadigd van kleur, en samen met de eenvoudige gebruiksvoorwerpen en kleding ademt alles dezelfde vroegere sfeer als van Pippi Langkous. De elfjarige dochter van de vuurtorenwachter, Lampje (Emilia), is net als Pippi eigenlijk een verwaarloosd kind, ook al zie je dat niet meteen door haar kracht en eigenheid. Nadat Lampjes moeder overleed, liet een dronken pa haar aan haar lot over. Ze kan niet naar school want moet pa’s werk doen. En wordt uit huis geplaatst na een rampzalige stormnacht waarin ze het vuurtorenlicht niet aan kreeg.

Het verhaal gaat over worden wie je bent

Toch doet het geheel sprookjesachtig aan, zeker wanneer ze te werk wordt gesteld in het overwoekerde Zwarte Huis. Ze leert ‘het monster’ kennen dat daar woont: het jongetje Edward (‘Vis’) met een vissenstaart, zoontje van de Admiraal. Het bijt en scheldt, maar bij uitblijven van een veroordelende blik in haar ogen, groeit hun vriendschap. Een uitje naar de kermis brengt perspectief. Daar is een zeemeermin gevangen, die Edwards tante blijkt. Ze gaan op zoek naar zijn moeder.

Het verhaal gaat over worden wie je bent en over acceptatie van mensen die niet aan ‘de norm’ voldoen. Er hoort ook een mooi basisschool-lespakket bij over diversiteit en solidariteit: Kracht van Lampje. Maar dat dit verhaal zo raakt, komt door de knappe kunstenaars die het overbrengen.

Het jonge producentenlabel Juliet, onder het grotere Pumpkin, maakte eerder de series Zeven kleine criminelen en Rudy’s grote kerstshow – ook al series die gelaagde kinderen en mensen tonen, voorbij de stereotypen. Bij Lampje was het alleen al schrijver Schaap die de taal en dialogen deed dansen. De gedetailleerde beeldregie verwarmt de sfeer, de sterke acteurs brengen de norse personages tot leven, (zoals ‘pa’ Gijs Naber) mét hun verdriet en teleurstellingen. Meral Polat (moeder) zingt meeslepend. Alles wat je opvalt aan het maakproces, valt je op ten goede. Dit is eens geen klacht, dit is troost. Ook weleens fijn.

