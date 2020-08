Alleen een cultstatus kan ‘De Hit Kwis’ nog redden

Er is veel onschuldig zomeramusement op de buis, in meer en minder geslaagde uitvoeringen. Als je de kijkcijfers als leidraad neemt dan blijft het oude, vertrouwde ‘De slimste mens’ een grote hit. En stevenen André van Duin en Janny van der Heijden ook dit tweede seizoen af op een vaste plek hoog in de toptien, met hun vredige vaartochtjes over de Nederlandse waterwegen, ’s maandags in ‘Denkend aan Holland’ bij Omroep MAX. Het is blijkbaar precies wat we nu willen: kabbeltelevisie.

En het ís ook simpelweg leuk, dat getut met teckel Nhaan, het getuf van het scheepje, de goedmoedige steken onder water. “Zonder bril zegt Janny voor de zekerheid alles en iedereen gedag”, zei Van Duin droog, toen Janny langs een marmeren buste liep en die toeknikte. Gezellig getreiter, maar niet te veel opwinding. Gelukkig. Het rustige water, het groen, onze beeldschone buitengebieden: ‘zen’ is allang geen exclusief oosters begrip meer.

Wel deining veroorzaakt een ander programma bij de publieken, ‘De Hit Kwis’. Ja, met spatie. Het zit op 19.00 uur op NPO1, het moment waarop al jarenlang wordt geïnvesteerd in serieuze cultuurzaken. Helaas, als het de bedoeling was om met De Hit Kwis (AvroTros) de reputatie van het tijdstip ook in de zomer hoog te houden, dan is er ergens iets misgegaan. Op zich natuurlijk prima, een dagelijkse muzikale zomerquiz, maar wat een gedoe is dit. De quizmasters en kandidaten staan de hele tijd met hun lichamen te kronkelen alsof we naar ‘De swingendste mens’ kijken. Of ‘De slingerendste mens’ zo u wilt.

Van de deelnemers wordt een popkennis verwacht die meer dan zestig jaar omvat

Een ander probleem is dat de muzikale fragmenten waar het om draait een wel erg grote periode beslaan. Van de goedmoedige deelnemers wordt een allround popkennis verwacht die meer dan zestig jaar omvat. Maar ook quizmasters Romy Monteiro en Kees Tol hebben die niet. Er zijn vaak verbaasde gezichten, zoals maandag van Monteiro zelf. ‘Goh dat de Beach Boys zoveel ruzie hebben gehad terwijl ze van die lieve liedjes maakten, dat had ik niet verwacht.’ Erg knullig allemaal en de enige redding lijkt nog te zijn dat de De Hit Kwis een camp- of cultstatus krijgt.

Qua muziekpogramma’s dan nu maar reikhalzend uitgekeken naar het feestelijke jubileum van ‘Toppop’, waarmee morgen wordt begonnen via de serie ‘Het beste van... 50 jaar Toppop’. Maandag mocht in ‘Op1’ Ad Visser vast vooruitblikken op die terugblik. Wat ziet hij er nog jong uit! Maar ik weet het, dit vinden misschien alleen degenen die al die jaren met hem zijn meegegroeid.

Choreografe Penney de Jager was er ook bij. Ach, wat baalden we vroeger als kinderen, wanneer we een dansende Penney kregen terwijl we Stevie Wonder hadden willen zien. Maar over camp gesproken: de creaties van de Jagers showballet zijn nu iconisch.

Visser zong op het eind in eigen persoon een ballade over Toppop, waaruit bleek dat het achter de schermen soms een groot Sodom en Gomorra was. Althans het woord ‘seks’ kwam x-keer voorbij, evenals scènes met blote meisjes en andere herinneringen aan seks en drugs en rock-’n-roll.

Ik weet niet of ik dat allemaal echt wil weten. Dat mijn nostalgische jeugdherinneringen achteraf een helemaal niet zo onschuldig amusement betreffen. Maar het is wat het is, ik ga heus wel kijken.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.