Alle optredens van de finale van het Songfestival, in de juiste volgorde

Tsjechië - We Are Domi, Lights Off

Er is op dit festival veel inter-Europese kruisbestuiving tussen de verschillende landen. Zoals bij het Tsjechische trio We Are Domi, waarvan de zangeres uit Tsjechië komt, maar de twee muzikanten uit Noorwegen. Ze maken pure electropop met vervormd stemgeluid en een strakke beat eronder.

In het liedje Lights Off zijn het de woorden ‘Where Are You Now’ die steeds terugkomen, als een refrein. Geen slecht nummer, maar grote indruk maakt het evenmin. Het zal er voor Tsjechië om hangen of het land de finale haalt. Bij de bookmakers klimt het liedje gestaag, maar staat nog steeds net niet bij de beste twintig.

Roemenië - @wrs, Llámame

Is dit de inzending van Spanje? Nee. Roemenië gaat op de Spaanse toer met de tekst ‘Hola, mi bebébé // Llámame, llámame’. De zanger mijmert in het begin al over het feit dat hij anders is dan anderen, en dat niemand hem mag. Wat als ze erachter komen? Geloof jij ook in zonden? Al deze twijfels gaan uiteraard niet over het feit dat hij kennelijk een Españofiel is, of dat zijn liedje niets Roemeens in zich heeft.

De al genoemde tekst is lekker ritmisch, je hoort de klappende handen er direct bij. Maar het eigenlijk refreintje is puur instrumentaal, en dat is dan best weer verrassend. Buiten dat is het een soort ouwerwetse Julio Iglesias-kraker. Die deed ook ooit mee, in 1970. En werd vierde.

Portugal - MARO, Saudade Saudade

‘Saudade’ is zo’n woord dat zich nauwelijks laat vertalen: het is Portugees voor een gevoel van verlies, gemis, afstand, melancholie en liefde. Een beetje gek dat zangeres Maro het nummer Saudade Saudade grotendeels in het Engels zingt. Maar goed, het ingetogen lied weerspiegelt dan wel weer precies dat Saudade-gevoel: de hypnotiserende melodie en de opzettelijk overslaande stem van Maro.

De zangeres schreef zelf de tekst die gaat over haar opa, die overleden is. Ze wordt geflankeerd door vier zangeressen die regelmatig bij haar inhaken en ritmisch klappen, waardoor het nummer een folkloristisch sfeertje krijgt.

Finland - The Rasmus, Jezebel

In Finland zijn ze nu eenmaal dol op rockmuziek. Dit jaar sturen ze The Rasmus, de band die ooit een geweldige hit had met In the Shadows. Verwacht tegen metal aanschurende glamrock met dikke drums en vette gitaren. Lekker melodieuze en toch stevige muziek met een catchy refrein: Jezebel. Rockmuziek doet het de laatste jaren best goed op het Eurovisiepodium, dus als het podiumoptreden een beetje gelikt is moeten ze hoger kunnen komen dan de voorspelde 15de plek.

Zwitserland - Marius Bear, Boys Do Cry

Marius Bear uit Appenzell gaf een carrière als mecanicien op en werd straatmuzikant. Daar werd hij ontdekt. Hij doet mee met het opvallend mooie Boys Do Cry, over mannen die wel degelijk hun gevoelens kunnen en mogen tonen. Een simpel, klein liedje dat doet denken aan Salvador Sobral winnende Amar Pelos Dois in Kiev (2017).

Sobral zei toen in zijn overwinningsspeech dat goede muziek geen vuurwerk nodig heeft. Daarmee verwees hij wellicht naar Conchita Wurst en consorten. Dit is zo’n liedje zonder vuurwerk, fraai gezongen en met aan het eind eventjes zo’n heerlijke tegenmelodie van een sopraansaxofoon.

Frankrijk - Alvan & Ahez, Fulenn

De Franse inzending is verwarrend: het lijkt wel een opzwepend lied uit het verre oosten van Europa, overgoten met een Arabisch sausje. De exotische gewaden van de artiesten zijn ook al lastig te plaatsen. En in welke taal zingen ze nu eigenlijk? Dat is dus Bretons, de Keltische taal die in Bretagne hier en daar nog gesproken wordt. Het nummer is dus veel Franser dan het op het eerste gezicht lijkt.

Zanger Alvan wordt begeleid door de zanggroep Ahez, die is gespecialiseerd in Bretonse traditionele muziek. Prachtig natuurlijk dat de Fransen ook een uitstervende taal een plekje gunnen op het Songfestival. Maar of het publiek het allemaal gaat snappen, is twijfelachtig.

Noorwegen - Subwoolfer, Give That Wolf A Banana

Het lijkt een slechte gimmick: twee onherkenbare Noren in gele full-bodysuits met wolvensnuiten en zwarte zonnebrillen die zingen over bananen. Toch scoren ze hoge ogen bij de bookmakers. En dat is niet eens heel raar, want het liedje is best vrolijk. “Ik hou erg van je tanden”, zingen de rare snuiters.

En dan barst het los in een lekker dansbaar nummer met een vrolijk ploppend baslijntje, in de geest van Ed Sheeran. De tekst (Yum Yum Yum) zing je direct mee. inhoudelijk stelt het natuurlijk niets voor. Maar is dat erg? Nee, een beetje luchtig mag best. Volgens de bookies maken ze kans op de achtste plek.

Armenië - Rosa Linn, Snap

Je verwacht het niet, maar dit jaar stuurt Armenië onvervalste Indiepop naar Turijn. Onder begeleiding van haar tingelende gitaar zingt Rosa Linn over hoe ze over haar ex heen kwam. Het liedje heeft wel iets weg van de mega-hit Dat heb jij gedaan van de Nederlandse Meau. Toegegeven, het is een verfrissend geluid dat je zelden hoort op het Songfestival, maar waarschijnlijk is dat gewoon niet het juiste podium voor dit muziekgenre. Naar verwachting gaat het liedje roemloos ten onder tussen de rest van het Songfestival-geweld.

Italië - Mahmood en Blanco, Brividi

Die stem. Meteen herkenbaar. Mahmood doet opnieuw mee voor Italië na zijn tweede plek in Tel Aviv achter Duncan Laurence. Zijn liedje van toen heette Soldi en stootte Loreens Euphoria van de troon als het meest gestreamde songfestivalliedje ooit.

Alessandro Mahmoud is zijn echte naam, zijn moeder komt van Sardinië, zijn vader uit Egypte. Dit jaar won hij voor de tweede keer het festival van San Remo, nu samen met Blanco.

Meteen toen de video clip van hun beider Brividi online kwam – opgenomen in de Hollandse duinen en met aardig wat homo-erotiek erin – schoot het lied naar de eerste plek bij de bookmakers. Later ingehaald door Oekraïne. Een buitengewoon fraai en bijzonder lied is het, ook al moeten sommigen ervan braken. Gaat heel hoog scoren.

Spanje - Chanel, SloMo

Spanje stuurt met Chanel een echte podiumknaller. Strak geproduceerd met veel sexy dansers, minimalistische pakjes en schuddende billen. Je kunt de broeierige Spaanse nachten overgoten met zweet en Sangria bijna ruiken. Veel om het lijf heeft het niet, maar dit jaar zijn er weinig van dit soort inzendingen en daarom valt het liedje extra op. Verwacht een spetterend optreden met veel visueel spektakel. Ook de bookmakers rekenen op veel stemmen, ergens in de top tien is realistisch.

Nederland - S10, De Diepte

Niet alleen qua verschijning in onze eigen S10 opvallend, ook haar liedje heeft iets bijzonders. Door haar hese stem klinkt het breekbaar, en toch staat het als een huis. Het is 12 jaar geleden dat er een Nederlandstalige liedje werd ingezonden, maar het afbreukrisico is niet groot, dit refrein kan iedereen meezingen. “Tadadadadada oeoeo ahhh hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam.”

Haar handelsmerk; diepe zuigende bassen, worden gecombineerd met een tingelende gitaar. Maar het is S10’s stem die je echt optilt. Geen wonder dat ook de bookmakers er veel van verwachten: als tweede door naar de finale, en een negende plek in de finale.

Oekraïne - Kalush Orchestra, Stefania

De Oekraïense nationale finale werd op 12 februari (12 dagen vóór de Russische inval) gewonnen door Alina Pash. Maar Pash trok zich terug na ophef over haar bezoek aan de Krim. Sinds 2014 is dat per wet verboden. En dus mocht Kalush Orchestra, nummer twee, naar Turijn.

Sinds het bekendmaken daarvan staat het liedje over mama Stefania die slaapliedjes zingt onbedreigd op 1 bij de bookmakers. Het is een authentieke en handige mix van ritmische folklore, rap en hiphop. Die tierelierende sopilka, een Oekraïense fluit, is in elk geval een vondst. Met de Europese sympathy vote als extra bonus, kan het Oekraïne voor de derde keer in de geschiedenis de winst bezorgen.

Duitsland - Malik Harris, Rockstars

Een slechte Eminem imitatie in een bedje van huilerige R’nB. Nee, daarmee gaat Duitsland de oorlog niet winnen. Er zit geen vaart in, het is saai en het einde klinkt vrijwel hetzelfde als het begin. Alleen de rap in het midden is verrassend, maar die is zo slecht uitgevoerd ze ‘m beter achterwege hadden kunnen laten.

Als een van de Big 5 is Duitsland altijd verzekert van een plekje in de finale, maar dat heeft de laatste jaren niet mogen helpen. Vorig jaar haalde het land slechts drie punten. Weinig kans dat ze dat dit jaar zullen overtreffen.

Litouwen - Monika Liu, Sentimentai

Monika Liu weet een lekker broeierig nachtclub sfeertje op te bouwen met haar nummer Sentimentai. De lome beats nodigen uit tot een sensueel dansje en zangeres Liu zet met haar warme stem een overtuigende diva neer. Ze studeerde jazz aan de universiteit van Klaipėda en is een bekend gezicht op de Litouwse televisie.

Liu zingt over een geliefde die nooit meer terugkomt. In het Litouws en dat is voor het eerst sinds 1994. De vreemde taal geeft een exotisch tintje aan het lied dat prettig voortkabbelt tot het – helaas – toch een beetje als een nachtkaars uitgaat.

Azerbeidzjan - Nadir Rustamli, Fade To Black

Zanger Nadir Rustamli is in een onpeilbaar diep, donker gat terecht gekomen en daarover zingt hij zonder enige relativering. Drama, Verdriet, Wanhoop met hoofdletters, zonder een sprankje licht aan het einde van de tunnel. Zijn geliefde is weg en alles is zwarter dan zwart. Dramatische strijkers begeleiden zijn klaagzang, die gek genoeg weinig medelijden oproept.

België - Jérémie Makiese, Miss You

Dat onze zuiderburen goede kansen worden toegedicht is terecht. Jérémie Makiese is de winnaar van The Voice België. In zijn lekkere soulstem zijn de gospel-invloeden goed hoorbaar; Makiese zong ooit in een kerkkoor. In het liedje trekt hij dan ook alle registers open. Maximale r&b, maar zonder dat het zijig wordt, met een snufje Justin Bieber hier, en een likje Bruno Mars daar.

Daarbij heeft de in Antwerpen geboren Makiese met zijn blonde afro een hoge gunfactor. Maar mocht het toch niets worden in Turijn, dan kan hij altijd nog voetballer worden, dat schijnt hij ook te kunnen.

Griekenland - Amanda Georgiadi Tenfjord, Die Together

De vrolijke sirtaki is ver weg in dit Griekse liedje. Misschien omdat Amanda Georgiadi Tenfjord in Noorwegen woont waar de zon minder vaak schijnt dan in Griekenland. Haar moeder is een Noorse, haar vader een Griek, en daarom zou je Amanda een echte Europese kunnen noemen.

Griekenland had vaak uptempo liedjes in het festival, en had daar veel succes mee. Helena Paparizou won zelfs in 2005 met het aanstekelijke My Number One. Amanda’s inzending heet Die Together, en die titel belooft niet veel vrolijks. Het spreekt Europa kennelijk aan, want Amanda staat stevig op de zesde plaats bij de bookmakers.

IJsland - Systur, Með Hækandi Sól

De hoogste Songfestivalkijkcijfers worden gehaald in IJsland, waar meer dan negentig procent van de bevolking voor de buis zit tijdens de finale. Het land doet sinds 1986 mee, maar heeft nog nooit gewonnen. Dat gegeven leverde in 2020 een hilarische Netflix-film op.

In datzelfde jaar hadden ze overigens zomaar kunnen winnen met de lullige IJslander Daði Freyr en zijn liedje Think about Things. Maar het festival werd geannuleerd en het liedje ging de prullenbak in.

IJsland stuurt dit jaar de country-zussen Sigga, Beta en Elín, die het gitaargroepje Systur vormen. Rustig kabbelende muziek over de zon zonder enige geiser-eruptie. Met een winkans volgens de bookmakers van minder dan 1 procent.

Moldavië - Zdob şi Zdub & Advahov Brothers, Trenuleţul

Met typische Oostblok volksmuziek proberen de Moldaviërs de harten van de Songfestivalfans te veroveren. De fiedelende viool is de basis van het liedje, een banjo doet de rest. “He ho, lets go. Folklore Rock ‘n Roll”, is het enige dat je van de tekst kunt verstaan, de rest is in het Moldavisch. Het is best een vrolijk liedje, en door het spetterende optreden zouden ze best een hoger kunnen eindigen dan de 25ste plek die ze nu toebedeeld krijgen van de bookmakers.

Zweden - Cornelia Jakobs, Hold Me Closer

Heeft Zweden ooit een slecht nummer gestuurd naar het Songfestival? Toen nog helemaal niet bekend was met welk liedje de Zweden naar Turijn zouden gaan, voorspelden de bookmakers toch al een derde plaats in het eindklassement; zo solide is de Zweedse reputatie op het Songfestival.

Toen Cornelia Jakobs de nationale voorronde won bleef die voorspelling gewoon staan, en waarom ook niet? Het galmende Hold Me Closer zal een breed publiek aanspreken. Cornelia’s wat luie manier van zingen contrasteert prettig met de bombastische compositie, waardoor het enigszins voorspelbare nummer toch interessant blijft.

Australië - Sheldon Riley, Not The Same

Intrigerend is het liedje van Sheldon Riley, waarin de muziek is slechts bijzaak is. Het gaat vooral om zijn stem en die is dan ook overweldigend. “I’m not the same”, galmt hij door de zaal. Zijn volume moet het optreden redden, want verder gebeurt er niet zoveel op het podium. Toch maakt hij volgens de voorspellingen kans op een plekje in de top tien. Als hij de lap tekst goed uit zijn keel krijgt en tussendoor niet te veel naar adem moet happen, moet dat lukken.

Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder, Space Man

Het Verenigd Koninkrijk staat erom bekend dat ze altijd verschrikkelijk slecht zijn op het Songfestivalpodium. Maar met de sympathieke Sam Ryder zou daar dit jaar wel eens verandering in kunnen komen. Zijn liedje heeft een beetje een Coldplay-geluid en iets hoopvols, en dat kunnen we wel gebruiken.

“I’m up in space man”, zingt Ryder op de toppen van zijn longen terwijl de windmachine zijn lange lokken om zijn hoofd doet dansen. Zijn enthousiasme is zo aanstekelijk dat je wel mee moet zingen. Laten we hopen dat hij die voorspelde vierde plek dit jaar ook echt pakt.

Polen - Ochman, River

Hier hebben we een outsider. Krystian Ochman is de kleinzoon van Wiesław Ochman, de beroemde Poolse operatenor die furore maakte van Berlijn tot New York, waar hij samen zong met onze nationale operadiva Cristina Deutekom. Kleinzoon Krystian woont in Massachusetts en was winnaar van The Voice of Poland.

Zijn liedje River is niet het meest opgewekte, maar Ochman kan net als zijn opa goed zingen. Een prettige stem, met een mooi nasaal randje en met de mogelijkheid tot dramatische, hoge uithalen. Daar zijn er hier nogal wat van, maar het lied heeft ontegenzeglijk karakter. Het doet het goed bij de wedkantoren en staat daar in dezelfde regionen als S10.

Servië - Konstrakta, In Corpore Sano

“Wat is het geheim van het gezonde haar van Meghan Markle?”, vraagt zangeres zich af. Er volgt een kritisch lied over de westerse gezondheidscultus en onbereikbare schoonheidsidealen – zoals het haar van de Amerikaanse actrice die trouwde met de Britse prins Harry.

De zangeres zingt in het Latijn en in het Servisch. Ze klapt en zwaait weliswaar met haar handjes zoals de dames van Luv dat ook deden, maar er is niets behaagzieks aan Konstrakta – eerder het tegenovergestelde. Ze zingt het monotone, ritmische lied met een afstandelijke blik. Een eigenzinnig buitenbeentje op het festival – dat kan een voordeel zijn.

Estland - Stefan, Hope

Stefan uit Estland neemt ons mee naar het wilde westen. Geïnspireerd door de grote Ennio Morricone galoppeert zijn nummer Hope vastberaden richting de zonsondergang. Je fantaseert The Good, The Bad and The Ugly er moeiteloos bij.

Stefan, die zichzelf begeleidt op de gitaar, deed al drie keer eerder mee aan de voorrondes voor het Songfestival in Estland. Nu mag hij dan eindelijk zijn land vertegenwoordigen op dit internationale podium. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Dat hij twee jaar geleden werd uitgeroepen tot de meest sexy man van Estland komt ook niet slecht uit.