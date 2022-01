‘Ali B verkrachtte kandidate The Voice’, machtsmisbruik en seksueel wangedrag wijdverbreid bij programma

Een jonge vrouw heeft aangifte van verkrachting gedaan tegen rapper Ali B, jurylid bij The Voice, zo vertelt ze in de veelbesproken uitzending van onderzoeksprogramma BOOS, die vanmiddag om 16.00 uur op YouTube verscheen. “Om in je eentje tegen iemand met zoveel geld en zoveel macht aangifte te doen is een hele grote stap. Dat ga je niet zo maar doen”, zei de in het programma geanonimiseerde vrouw. Ook andere vrouwen vertellen over verkrachting, aanranding en ongewenst gedrag van de zanger.

Een ex-kandidate uit het programma, destijds 18 jaar, vertelt hoe Ali B zich aan haar opdrong nadat ze met hem bij het programma had samengewerkt. Een andere vrouw vertelt hoe hij haar vanuit het niets begon te zoenen, en ze niet tegen hem in durfde te gaan vanwege zijn machtige positie. Vervolgens had ze seks met hem, iets waar ze een vies gevoel aan over heeft gehouden. Toch weet ze niet goed hoe ze tegen de coach had moeten ingaan.

Andere vrouwen beamen dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als coach en als machtig persoon binnen de televisie- en muziekindustrie. Ook laat het programma meerdere personen aan het woord die vertellen over de houding van Ali B tegenover kandidates in het programma.

Marco Borsato en Jeroen Rietbergen

Dit najaar kwamen er al geruchten rondom zanger Marco Borsato naar buiten, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan ongewenst gedrag tegenover minderjarige vrouwen. Drie vrouwen, onder wie één medewerker, vertellen tegen BOOS hoe Marco Borsato hun billen heeft betast. Daarnaast zou de zanger ook minderjarige kandidaten van The Voice Kids ongewenst op billen en heupen hebben aangeraakt.

Bandleider Jeroen Rietbergen, die zaterdag al een bekentenis naar buiten bracht, stuurde volgens meerdere getuigenverslagen in het programma onder andere naaktfoto’s, berichtjes om samen een hotelkamer te boeken, en andere seksueel getinte berichtjes naar kandidaten. “Hij zei dat ik niet te geil mocht doen tijdens opnamedagen, anders zou hij me bespringen.” Uit het programma blijkt dat mediatycoon John de Mol, producent en bedenker van het programma, in ieder geval sinds 2019 wist van het wangedrag van Rietbergen, die een relatie had met zijn zus Linda de Mol.

“Ik was even sprakeloos en daarna werd ik echt razend”, zegt De Mol in de aflevering. De Talpa-baas belde Rietbergen op en zei dat hij direct alles uit zijn handen moest laten vallen en naar het kantoor moest komen. Toen Rietbergen tien minuten later arriveerde heeft De Mol hem naar eigen zeggen een half uur lang verbaal alle hoeken van de kamer laten zien. “En me zelfs twee keer moeten inhouden om hem niet plat op z’n bek te slaan.” De Mol vertelde Rietbergen toen dat als hij dit nog een keer zou doen, of zelfs maar een letter zou berichten aan een vrouw bij het programma, dat hij hem ‘met kop en kont’ zou beetpakken en hem eruit zou gooien.

Programmamaker Tim Hofman van BOOS.

Het was De Mol niet bekend dat het om meerdere vrouwen zou gaan. In de elf jaar dat de twee samenwerkten is er nooit een klacht binnengekomen, zegt de Talpa-baas. Een keer kwam er een klacht over een grensoverschrijdend WhatsApp-berichtje, waarop De Mol zijn medewerker een waarschuwing gaf. Volgens De Mol verdient iedereen “een tweede kans” en hij hoopte dan ook dat de kous met die waarschuwing af zou zijn. Het desbetreffende “meisje” zou blij geweest zijn dat de situatie niet groter werd gemaakt dan slechts een waarschuwing. Er is geen onderzoek gestart, maar De Mol heeft de situatie naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten laten houden en geen nieuwe meldingen gekregen.

Marco Borsato wilde hangende het onderzoek dat al tegen hem loopt tegenover BOOS niet op de aantijgingen ingaan. Rietbergen heeft toegegeven dat zijn gedrag bij nader inzien volledig verkeerd is geweest, maar zegt dat hij zich daarvan op dat moment niet bewust was. Producent ITV heeft meteen aangekondigd een extern onderzoek in te stellen. Aan de kant van Ali B bleef het volgens het programma langer stil, maar de rapper heeft uiteindelijk gereageerd en verklaart zich ‘nooit schuldig te hebben gemaakt aan machtsmisbruik of enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

OM: slachtoffers The Voice moeten zich bij politie melden Mensen die mogelijk slachtoffer geworden zijn van zedenmisdrijven rond het tv-programma The Voice of Holland moeten zich bij de politie melden, niet bij een onderzoeksbureau dat door de producent is ingeschakeld. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het OM en de politie hebben een gesprek gehad met het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van ITV Studios onderzoek doet naar de vermeende misstanden. “Eerdere gesprekken met anderen dan de politie kunnen negatieve effecten hebben op de betrouwbaarheid van verklaringen die bij de politie worden afgelegd. Dat kan schadelijk zijn voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek”, aldus het OM.

Zaterdag kwamen eerste geruchten naar buiten

Afgelopen zaterdag bracht RTL Nederland naar buiten het lopende seizoen van de populaire talentenjacht The Voice tijdelijk te stoppen wegens meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het productieteam, zonder daarbij in details te treden. Bandleider Jeroen Rietbergen kwam met een verklaring naar buiten waarin hij bekende over de schreef te zijn gegaan. BOOS wilde omwille van journalistieke zorgvuldigheid niet eerder dan gepland met de uitzending naar buiten komen.

Hofman deed in augustus een oproep om misstanden bij talentenjachten te melden, nadat er vermoedens waren dat het bij The Voice niet helemaal lekker zat. Vorige week stuurde de redactie van BOOS een e-mail naar RTL. Daarin maakt ze melding van misstanden bij het populaire programma, waar elke week zo’n 3,2 miljoen mensen naar kijken. Bij het grensoverschrijdend gedrag zouden meerdere personen betrokken zijn. RTL reageerde daarop meteen door de uitzendingen op te schorten.

Ook is tot zover bekend tweemaal aangifte gedaan tegen Ali B, vanwege grensoverschrijdend gedrag in zijn functie als coach bij The Voice of Holland. De populaire rapper ontkent ooit iets verkeerds te hebben gedaan. Meerdere oud-kandidaten deden de afgelopen dagen hun verhaal in verschillende media over hoe er met jonge vrouwen op de set van het programma werd omgegaan, ook in Trouw. Linda de Mol verbrak deze week haar relatie met Rietbergen.