Alec Baldwin is niet de eerste die een fataal schot lost op een filmset

Het hoorden losse flodders te zijn. Maar toen Alec Baldwin een rekwisiet op de filmset afschoot, kwam cameraregisseur Halyna Hutchins (42) om het leven en raakte regisseur Joel Souza (48) gewond. De politie van Santa Fe, New Mexico, doet onderzoek en heeft gesproken met de 63-jarige Baldwin, die naast acteur ook coproducent van de film is. Maar hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk.

Collega’s van Hutchins plaatsten steunbetuigingen aan haar familie op sociale media toen het nieuws naar buiten kwam. “Mijn grootste angst is dat iemand fataal verwond raakt op een van mijn sets”, schreef regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy). “Niemand zou ooit gedood moeten worden door een vuurwapen op een filmset”, zei Shannon Lee, dochter van Bruce Lee. Zij verloor haar broer Brandon door een vergelijkbaar ongeluk.

Slordige losse flodders

Brandon Lee werd in 1993 doodgeschoten op een van de laatste opnamedagen van zijn doorbraakfilm The Crow. Achteraf bleek dat de losse flodders in het wapen slordig waren bereid vanwege tijdsdruk; er was een stukje lood in de loop van het vuurwapen terechtgekomen.

Hoewel er strenge regels zijn voor het gebruik van wapens op filmsets, zijn er in het verleden nog meer ongelukken geweest. Zo overleed de Amerikaanse acteur Jon-Erik Hexum toen hij op de set van Cover Up (1984) Russisch roulette speelde tijdens een pauze tussen opnames. Er zat een losse flodder in het pistool, maar direct bij het hoofd afgevuurd kan dat alsnog fataal zijn.

Baldwin werd bekend met spraakmakende films als The Hunt for Red October, en won meerdere prijzen voor zijn rol in de comedyserie 30 Rock (2006-2013). Hutchins, geboren in Oekraïne, werkte als journalist en documentairemaker voordat ze in 2015 afstudeerde aan de filmschool in Los Angeles. Vakblad American Cinematographer portretteerde haar in 2019 als een rijzende ster in de filmwereld.

Alec Baldwin op de set van Rust, voor het schietincident. Beeld Brunopress

Lees ook:

Acteur Alec Baldwin lost fataal schot op filmset, cameraregisseur overleden

Acteur Alec Baldwin heeft donderdag een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op de filmset waar de western Rust werd opgenomen.