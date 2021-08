Al sinds eind jaren zeventig zijn we op zoek naar onze roots

Naar je roots op zoek gaan’, ‘terugkeren naar je roots’ en ‘christelijke roots hebben’: het zijn nu alledaagse uitdrukkingen, maar sinds wanneer zijn ze dat? Begin jaren zeventig had hooguit een enkeling het over de roots van de jazz of de blues als hij de oorsprong van deze muziektradities bedoelde. Maar in de omgangstaal was roots destijds nog onbekend, zeker in de betekenis waarin het woord nu meestal wordt gebruikt: af- of herkomst.

Eind jaren zeventig kwam daar verandering in. Dat had te maken met een televisieserie over een Afro-Amerikaan die op zoek ging naar zijn (Afrikaanse) voorouders: Roots. De miniserie, die in 1977 werd uitgezonden, was gebaseerd op de roman Roots: the Saga of an American Family (1976) van Alex Haley (1921-1992). Vandaag is het op de kop af honderd jaar geleden dat deze schrijver werd geboren.

Ruim de helft van de Amerikanen, zo’n 130 miljoen kijkers, volgde de serie: als er een aflevering werd uitgezonden, viel het mensen soms op dat het stil was op straat. Roots leidde niet alleen tot een groter bewustzijn van de geschiedenis van zwarte Amerikanen, maar wakkerde tevens de belangstelling voor genealogie aan. Ook het Nederlandse publiek was – met zo’n 5 miljoen kijkers – danig onder de indruk van Roots, al oordeelde de pers (onder meer Trouw) dat de serie nogal ‘oppervlakkig’ was.

Niettemin zorgde de serie ervoor dat het woord roots in onze taal doorbrak. Zo schreef Trouw al in mei 1978 dat het bewustzijn van herkomst – ‘van “roots”, zoals het populair heet’ – zeer ‘in de mode is’. Aanvankelijk werd roots nog regelmatig tussen aanhalingstekens geschreven om duidelijk te maken dat het een betrekkelijk nieuw leenwoord was. Niet veel later was het niet alleen doodgewoon om op zoek te gaan naar je roots, maar was ook het woord roots zelf helemaal ingeburgerd.