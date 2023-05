Al die prachtige en ijzersterke tv, waarom moet dat allemaal in de weken voor 4 en 5 mei?

Het lijkt toepasselijk om op Bevrijdingsdag te schrijven over de bevrijding van Harry en Micha de Winters vader Max, uit Sachsenhausen, al was het geen feest zoals 5 mei in Nederland nu is. Max de Winter was 25 jaar, woog 35 kilo en moest honderd kilometer naar het westen lopen voor hij bij de Amerikanen uitkwam. “Als we later op vakantie gingen naar Zwitserland reden we via België, Luxemburg en Frankrijk. Nooit meer door Duitsland”, zegt Micha de Winter in de documentaire Broertje (EO).

Natascha van Weezel volgt de in maart gestorven tv-maker Harry de Winter en zijn jongere broer Micha, hoogleraar pedagogiek, als ze samen die tocht willen lopen die hun vader liep vanuit het kamp nabij Berlijn. Willen, want in de praktijk lukte niet elke etappe, deels door Harry’s asbestkanker en bijkomende longontsteking, deels door zijn ontwijkstrategie, bleek woensdag. De film was na zijn overlijden ook al uitgezonden op 9 maart.

Een diepe put

Het was alsof je in een diepe put keek, en besefte hoe dichtbij die verhalen nog zijn. Micha opent een kist met overgeleverde documenten. Vader Max had zijn vrouw Chelly verloren, moeder Bertine haar geliefde Harry. Hun foto’s stonden op ieders nachtkastje, terwijl ze samen besloten positief een nieuw leven op te bouwen. Toch heeft Bertine haar leren verlovingstasje vol foto’s en liefdesbrieven altijd gekoesterd.

Op de momenten waarop hun zoons een oude brug over gaan, of wanneer Micha in Sachsenhausen loopt, voel je hoe Max’ voetstappen nog steeds sporen achterlaten.

Het raakt allemaal diep, dit soort verhalen. Ik zou willen dat ik kon zeggen: kijk de film Broertje nog eens rustig terug. Maar het moet allemaal nu, in de weken voor 4 en 5 mei. Logisch in deze periode van bezinning, en tegelijk is het zo veel. Prachtige, kwalitatief sterke televisie al wekenlang. Unieke films, noodzakelijke interviewseries met Joodse mensen die de gruwelen nog net kunnen navertellen. Te goed om te missen.

Dinsdag was er ook de briljante film Three Minutes - A Lengthening (VPRO), waarin Bianca Stigter drie minuten amateurfilm uit een Pools stadje in 1938, in een hele film uitwerkt. Op beeld zie je een menigte Joodse inwoners; van de drieduizend overleefden honderd de oorlog. ‘Haunting and provocative’, noemde Variety de film. Spookachtig en provocerend.

Heldhaftig en laf

Een diepe schaamte komt dan ergens naar de oppervlakte. Het is toch allemaal in ons midden, in Europa, gebeurd, en hoe heldhaftig of laf ga je zelf om met mensen in nood? Daarvoor zie je dan weer de documentaires over stakers en verzetsstrijders of juist verzets-apathie, zoals in Geertjan Lassches bijna surrealistische boerenportret Duutsers, uitgezonden na de Nationale Dodenherdenking.

Heb ik al te veel titels genoemd? Zo ervaar ik het elke dag op tv. Dan heb ik nog niet de oorlogsfilms genoemd, noch die aardige Engelstalige dramaserie bij National Geographic en Disney+ over secretaresse Miep Gies die het gezin van Anne Frank hielp onderduiken (A Small Light). ‘Ik ben niet speciaal, jij kunt dit ook’, was haar motto.

Als die aangrijpende verhalen zo veel hoogwaardige tv opleveren, moeten zenderbazen eens gaan bedenken hoe ze ook rond andere periodes op tv kunnen. Met Bevrijdingsdag wordt nu zo’n beetje ‘het momentum’ beëindigd, en dat is ook in ander opzicht even een bevrijding.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.