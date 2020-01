Al die Grammy's: te veel eer voor de piepjonge zangeres Billie Eilish?

Ze bezweek bijna onder de Grammy-Awards die ze afgelopen weekend won. De 18-jarige Billie Eilish won in maar liefst vijf categorieën van het belangrijkste Amerikaanse muziekprijzenfestival, en dan ook nog eens de belangrijkste: ‘Album van het jaar’, ‘Opname van het jaar’, ‘Lied van het jaar’ en ‘Beste nieuwkomer’. Ze is de eerste vrouw en de jongste artiest ooit die deze eer te beurt valt.

De foto van Billie met haar armen vol beeldjes is bijna symbolisch: hoeveel eer kun je laden op de schouders van zo’n piepjonge artiest – en is het verstandig? Gelukkig hielp haar 22-jarige broer Finneas – die trouwens werd uitgeroepen tot beste producer – bij het dragen van de buit. Met hem maakte ze, op zijn slaapkamer in hun ouderlijk huis, de nummers voor het bekroonde album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ Je zou haast willen roepen: blijf daar nog een poosje, in die slaapkamer. Met die ukelele, het instrument waarmee ze al sinds haar zesde jaar liedjes verzint.

Billie Eilish en haar broer Finneas, met al hun Grammy's. Beeld Reuters

Want Billie vindt het soms lastig om die plotselinge wereldfaam te hanteren. Tientallen miljoenen keren zijn haar liedjes inmiddels beluisterd op Spotify, voor de hit ‘Bad Guy’ staat de teller al boven een miljard. En dan mag ze ook – weer als jongste ooit – de titelsong voor de volgende James Bondfilm schrijven. Het maakt haar helaas niet alleen maar dolgelukkig, vertelde ze in een interview voorafgaand aan de Grammy-uitreiking aan interviewer Gayle King. Het succes heeft haar een aantal vriendschappen gekost en het is niet altijd leuk om overal ter wereld aangeklampt te worden.

In 2018 ging het helemaal mis toen ze alleen in een hotelkamer in Berlijn zat en zich realiseerde dat ze zomaar uit het raam zou kunnen – en willen – springen. “Ik moest huilen omdat ik dacht aan de manier waarop ik zou overlijden en dat ik dat zelf zou doen. Ik dacht echt dat ik niet ouder zou worden dan 17.” Waarom ze het niet deed, wilde Gayle weten. “Mijn moeder”, antwoordde Billie. Haar fans wil ze waarschuwen voor dit soort gevoelens. “Ik pak ze bij de schouders en zeg: wees goed voor jezelf en aardig voor jezelf. Doe geen dingen waarmee je jezelf alleen maar meer pijn doet.”

Billie met James Corden in Carpool Karaoke. Beeld carpool karaoke

Het interview is te vinden op Youtube, maar als u toch iets wilt bekijken over deze jonge zangeres, kies dan voor haar Carpool Karaoke met James Corden. Waarschuwing: daarna bent u fan. Billie is namelijk allesbehalve een depressieve tiener, ze is een ongelooflijk muzikale en innemende persoon. Na een vrolijke rit door Los Angeles laat ze James het huis zien waar ze nog steeds woont met haar ouders. Het is een verbijsterend eenvoudige woning, met een ouderwets geloogd eiken interieur. In het piepkleine slaapkamertje staan de nummers van het met prijzen overladen album op de muur geschreven. Daar zei haar broer vier jaar geleden voor de grap: “Ik maak van jou de grootste popster ter wereld”, verklapt Billie grijnzend. Tot afgrijzen van de presentator blijkt ze een vogelspin als huisdier te houden. Moeder Maggie zegt dat ze zich nog dagelijks verbaast over het talent en succes van haar kinderen. Haar leven is er ook nogal door veranderd: zij en haar man Patrick gaan nu altijd mee als Billie ergens in de wereld een optreden heeft.

Billie vertelt dat haar ouders vroeger de huisregel hanteerden dat de kinderen niet naar bed hoefden als ze muziek maakten. “Dus jullie klooiden altijd lekker door in de avond?” vraagt James. Waarop Billie antwoordt: “Muziek maken is altijd aanklooien. Anders komen er geen liedjes.”

Lees ook:

Billie Eilish, de duistere koningin van de zwelgmeisjes

Het popfenomeen Billie Eilish staat zaterdag op Lowlands. Ouders zetten hun vraagtekens bij de zangeres en muzikante als rolmodel. Maar dankzij miljoenen tienermeisjes die zich in haar donkere songs herkennen, worden haar nummers miljarden malen gestreamd.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.