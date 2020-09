Al 45 jaar zet tekenaar Tom politici in hun hemd

Toms werk hangt op de vierde verdieping van het museum, een dependance van Beeld en Geluid in Hilversum. Op een tijdelijke expositie zijn tientallen ingelijste prenten van zijn hand te zien. Een deel van het werk is digitaal te bekijken. Er draait ook een compilatiefilm waarop je kunt volgen hoe Tom een tekening maakt.

Tom werkt sinds 1975 voor Trouw en vanaf 1983 ook voor regionale kranten. Hij heeft inmiddels vrijwel alle Nederlandse politici van naam op de hak genomen. “Dat doet hij steeds met milde spot, niet opgeklopt of ‘over the top’”, zegt conservator Jop Euwijk. “Tom schrapt de dikdoenerij van politici en laat ze praten als gewone mensen. Zo maakt hij ze kwetsbaar en zet hij ze in hun hemd, zonder te demoniseren.”

Een van de leukste prenten vindt hij die waarop premier Rutte tot zijn knieën in de oprukkende zee staat. Om de klimaatopwarming te bestrijden roept hij ‘Pleur op!’ en ‘Doe normaal!’, ondiplomatieke taal die hij in het echt had gebruikt als antwoord op de multiculturele samenleving. Het toont zijn onmacht, meent Euwijk. “Rutte blijkt een mens als u en ik, met dezelfde sores en onvolkomenheden. Dat weet Tom heel goed te vangen. Hij is er een meester in om grote maatschappelijke kwesties terug te brengen tot herkenbare situaties.”

Vorig jaar schonk Tom een groot deel van zijn oeuvre aan het museum. Zijn tekeningen hangen inmiddels verspreid door het hele gebouw, ook in de permanente collectie en zelfs in de lounge. “Het is werk om u tegen te zeggen”, aldus Euwijk. “We zijn er ontzettend blij mee.”

