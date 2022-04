Agressie en geweld tegen journalisten neemt toe, toch vervult Nederland nog steeds een voorbeeldrol

Ondanks de toegenomen agressie tegen journalisten is het in Nederland nog altijd redelijk gesteld met de veiligheid van de pers. Ons land geldt nog steeds als voorbeeld voor andere landen in Europa, zegt Guusje Somer van Free Press Unlimited (FPU). “Maar we krijgen wel steeds vaker de vraag wat er aan de hand is in Nederland.”

Het aantal geweldsincidenten tegen journalisten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Een persfotograaf die door een graafmachine met auto en al in een greppel wordt gekieperd, handgranaten voor de deur van verschillende verslaggevers, een journalist van omroep Powned die klappen krijgt van boze kerkgangers, online bedreigingen, intimidatie en verbaal geweld.

Uit voorzorg hebben de NOS en Omroep Brabant de logo’s van de busjes verwijderd. Het aantal meldingen bij het meldpunt Persveilig steeg van 121 in 2020 naar 272 in 2021. Het deed de wenkbrauwen van verschillende persorganisaties in Europa fronsen.

Persveilig als troef

Daarom deed FPU samen met andere internationale organisaties, zoals het Europese Centrum voor Pers- en Mediavrijheid en het Internationaal Persinstituut, onderzoek naar de persveiligheid in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat het initiatief Persveilig een belangrijke troef is.

De samenwerking tussen tussen de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het genootschap van hoofdredacteuren, politie en Openbaar Ministerie is uniek in Europa, zegt Somer. “Het initiatief is echt een voorloper op het gebied van veiligheid.”

Toch zegt het toegenomen aantal meldingen bij Persveilig wel iets over hoe het gaat met de persvrijheid in Nederland, aldus Somer. “Er is meer agressie tegen journalisten vanuit de bevolking, en dat hangt volgens het onderzoek samen met polarisatie.” Ook de verharding van het maatschappelijke debat kwam uit veel gesprekken naar voren, bijvoorbeeld de opruiende tweets van politici.

Zo twitterden Geert Wilders en Thierry Baudet vorig jaar dat de meeste journalisten ‘tuig van de richel’ zijn. “Dat heeft wel degelijk effect omdat politici een normerende rol hebben in de samenleving”, aldus Somer. “Maar aan de andere kant heeft die tweet er ook voor gezorgd dat er meer politieke aandacht is voor de veiligheid van journalisten. Er kwam bijvoorbeeld een plenair debat in de Tweede Kamer.”

Om ervoor te zorgen dat in de toekomst de veiligheid van de pers is gewaarborgd komen de onderzoekers met een aantal aanbevelingen aan de Nederlandse autoriteiten.

Vrouwen vaker bedreigd

Zo moet er meer worden geïnvesteerd in Persveilig zodat het initiatief kan meegroeien met de toegenomen agressie. Er wordt op dit moment bijvoorbeeld niet gekeken of een melding wordt gedaan door een man of een vrouw, “en uit wereldwijde cijfers weten we dat vrouwen vaker met bedreigingen te maken hebben dan mannen. Bovendien zijn die bedreigingen vaak persoonlijker en seksistischer, maar we hebben geen recente Nederlandse data beschikbaar.”

Aan de kant van de politie moet ook worden geïnvesteerd, want die kampt met capaciteitsproblemen. Na een melding volgt niet altijd een politieonderzoek omdat er simpelweg te weinig agenten beschikbaar zijn. Daarnaast kan er meer worden gedaan aan preventie, zegt Somer. “Er is meer onderzoek nodig naar de onderliggende redenen van agressie tegen journalisten. Ligt het aan de polarisatie, of bijvoorbeeld het vertrouwen in de media?”

Ook onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van agressie en geweld tegen fotografen en verslaggevers. “Bij een vak als mediawijsheid kun je kinderen weerbaar maken tegen desinformatie, maar ook uitleggen wat het belang van onafhankelijke journalistiek is binnen een democratie.”

Georganiseerde misdaad

En dan zijn er nog zorgen over de dreiging die van de georganiseerde misdaad uitgaat. Voor misdaadverslaggevers zoals de vermoorde Peter R. de Vries en Parool-verslaggever Paul Vugts zou betere beveiliging op maat moet komen. “Als journalisten moeten onderduiken kan dat hun werk in de weg staan. Daarom moeten journalisten zelf ook kunnen aangeven aan welke maatregelen ze behoefte hebben zodat ze hun werk nog goed kunnen blijven doen.”

De nieuwe omstandigheden en toegenomen bedreigingen vragen om een aanscherping van het Persveilig-model, zegt Somer. “Als we deze voortrekkersrol in Europa willen behouden is het goed om te kijken naar waar de verbeterpunten zitten en hoe we geweld tegen journalisten kunnen voorkomen.”

Peter te Velde: ‘2021 was een heftig jaar’ In zijn eentje coördineert Peter ter Velde het initiatief Persveilig. Hij volgt persoonlijk alle meldingen op. “Maar gelukkig krijg ik volledige ondersteuning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De meldingen zijn toegenomen de afgelopen twee jaar, maar dat komt ook omdat we pas sinds 2019 bestaan en de bekendheid vorig jaar groter werd.” 2021 was volgens Ter Velde een heftig jaar, met veel demonstraties tegen de coronamaatregelen, persconferenties en lawaaiprotesten. “Nu zijn er geen demonstraties en is het rustiger. In het eerste kwartaal kwamen er vijftig meldingen binnen, als je dat doortrekt kom je op tweehonderd over het hele jaar. Vorig jaar waren dat er 272. “Maar het blijft veel en als je mij vraagt of de agressie tegen journalisten is toegenomen, dan is het antwoord: ja, zeker. Als ik bij een training journalisten vraag of ze ervaring hebben met agressie, dan heeft bijna 100 procent van de ondervraagden wel een ervaring. Zeker verslaggevers en fotografen die op straat werken.”

