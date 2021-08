Agatha Christie boet door een slimme mix niets aan populariteit in

Wie van Engeland houdt én van Britse detectives kan dag en nacht terecht op BBC First. Daar draaien in een carrousel Nederlands ondertitelde juweeltjes als Midsomer murders, Father Brown en Agatha Christies ­Marple. Pas bleef ik hangen bij Moord in de pastorie, en zoals vaak bij Christie-drama werd ik getroffen door de perfecte enscenering: de schoonheid van het Engelse landschap, de chique kostumering – men bekent in avondkleding – en de liefde voor het detail.

Voor wie het niet weet: Christies misdaden vinden niet plaats in de lower maar in de upper (middle) class, wat garant staat voor een inkijkje in kastelen met butlers en dienstmeisjes, luxueuze oceaan-cruises, en high teas in Edwardiaanse hotels. Ook al snap je geen bal van de ontknoping, alleen al die pracht maakt het kijken naar een Christie de moeite waard.

Tja, de ontknoping. Christie maakt het haar fans niet gemakkelijk. Haar plots zijn vaak uiterst ingenieus, zozeer zelfs dat deze kijker na afloop geregeld nog een half uurtje zit te piekeren. De oorzaak daarvan: er is altijd een hele reeks verdachten, van wie ieder wel een plausibel motief heeft. Bij Moord in de pastorie bijvoorbeeld, waarbij een tirannieke kolonel wordt koudgemaakt ten huize van een anglicaanse priester, zijn het er minstens vijf: de priester zelf, de vrouw van de kolonel, haar geheime liefde, de dochter van de kolonel en een mysterieuze Franse logé.

Nee, de priester was het niet

Christie schreef louter whodunits: wie heeft het gedaan? Het draait nooit om de actie – van de moord op de kolonel zien we niets, uitgezonderd een bloedende hoofdwond –, maar alleen om de puzzel. Een prettig tijdverdrijf om vanuit je luie tv-stoel samen met Miss Marple de knoop te ontwarren. Aanvankelijk dacht ik dat de priester de dader was, omdat hij bang zou zijn voor het door de kolonel geëiste onderzoek naar de financiën van de parochie, maar Jane Marple lachte me vierkant uit.

Ach ja, wie kan op tegen haar ijzeren logica? Volgens de regels van de deductie weet Marple verdachte na verdachte af te vinken. Daarbij draait het altijd om de trits motief, gelegenheid en alibi. Wel, de priester had een motief (angst) én de gelegenheid (de kolonel was in zijn pastorie), maar wel een waterdicht alibi (hij was te laat voor zijn afspraak met de militair). Zoals gezegd, ik had het dus mis. Wie de kolonel wél om zeep heeft gebracht ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat mag u zelf uitvogelen.

Het Downton Abbey-effect

Soms ben ik verwonderd dat de Victo­riaanse thrillers van Agatha Christie bijna een halve eeuw na haar dood nog steeds zo populair zijn. Een deel van de verklaring is het Downton Abbey-effect: een nostalgische blik op een ons onbekende, voorbije wereld. Maar haar oeuvre heeft ook iets universeels. Zoals Laura Thompson in haar Christie-biografie noteert: “Miss Marple kent de menselijke natuur. Ze weet dat het leven wreed is, verwacht altijd het ergste en krijgt daarin meestal gelijk.” Of, om Miss Marple in Moord in de pastorie te citeren: “Gewone mensen doen soms ongelooflijke dingen”.

Díe huiveringwekkende wetenschap dat iedere mens – ook, of misschien júist de ‘fatsoenlijke’ soort – tot de gruwelijkste misdaden in staat is, doet ons nog altijd griezelen bij de verhalen van Agatha Christie.

Willem Pekelder vervangt Renate van der Bas en Maaike Bos als columnist over televisie.