Adverteerders boycotten Veronica Inside nu, maar blijven ze ook weg?

Albert Heijn, Gillette, Zespri Kiwifruit: het ene na het andere bedrijf wil niet langer adverteren rond voetbalpraatprogramma ‘Veronica Inside’. Aanleiding is de ophef rond Johan Derksen, die maandag een man verkleed als Zwarte Piet vergeleek met anti-racisme-activist Akwasi Ansah. “Weten we wel zeker dat dat niet Akwasi is”, vroeg Derksen tijdens de uitzending.

Ook andere adverteerders hebben van zich laten horen. Zo willen Gamma, KPN en SNS Bank met Veronica in gesprek gaan. En Derksens uitspraken beïnvloeden eveneens Voetbal Inside’s relaties met hoofdsponsoren – zoals loterij Toto, die met de zender om de tafel wil. Hoofdsponsor Bavaria wil ondertussen zijn samenwerking met het programma beëindigen, maar zegt dat dit niet gerelateerd is en ligt aan een aflopend contract. Dat meldt NOS. Overigens was Gillette al eerder gestopt als hoofdsponsor vanwege een opmerking door Derksen over transgenderpersonen in 2018.

Voetballers oranje boycotten Veronica Naast sponsoren boycotten ook de spelers van het Nederlands elftal (dames en heren) en Jong Oranje voortaan tv-programma Veronica Inside. Veel spelers plaatsten gisteren op sociale media een afbeelding waarin ze de boycot aankondigen, vanwege uitspraken van analist Johan Derksen over de anti-rascismedemonstraties in Nederland. Hij vergeleek activist Akwasi met Zwarte Piet. ‘Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkan­tine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens’, staat er in het bericht. De boycot van de voetballers kreeg veel bijval, maar ook veel kritiek. Critici verweten de voetballers hypocrisie, omdat ze nu boos zijn maar wel willen voetballen op het WK in Qatar, een land waar mensenrechten worden geschonden en arbeiders worden uitgebuit.

Commerciële tv-zenders zijn in hoge mate afhankelijk van advertentie-inkomsten, met als gevolg dat terugtrekkende adverteerders een grote klap kunnen zijn. Maar blíjven deze bedrijven weg, of willen ze vooral een statement maken nu er ophef is? “De huidige campagne zal niet meer te zien rond het programma”, laat Zespri in een reactie aan Trouw weten. Maar: “Voor een volgende campagne gaan wij graag in gesprek met Veronica Inside.”

Albert Heijn biedt minder duidelijkheid. “We hebben aangegeven vooralsnog niet meer te adverteren rondom dit programma”, zegt een woordvoerder. “Voor hoe lang, daar heb ik op dit moment nog geen beeld van.”

Vrouwonvriendelijke publicaties

Het is niet voor het eerst dat adverteerders een controversieel medium besluiten te schuwen. Drie jaar geleden werden de satirische websites GeenStijl en Dumpert getroffen door een adverteerdersboycot. Dat begon met een column van NRC-columnist Rosanne Hertzberger. Zij uitte kritiek op het programma Dumpertreeten waarin filmpjes, in plaats van één tot vijf sterren, één tot vijf plaatjes van halfnaakte vrouwen als score kregen. De consternatie groeide toen GeenStijl kort daarop een foto van een Volkskrant-journalist publiceerde met de tekst ‘Zou u haar doen?’ Zo’n 200 comments, waaronder veel beledigingen en verkrachtingsfantasieën, volgden.

Onder meer Grolsch, Stichting Vluchteling en DPG Media (moederbedrijf van deze krant) trokken hun reclames in, bleek uit onderzoek door de Volkskrant en NRC Handelsblad. Stichting Vluchteling zegt aan Trouw überhaupt nooit op de sites te hebben willen adverteren. “Wij hadden ooit een online marketingpakket gekocht zonder door te hebben dat zij daarin zaten. Toen dat duidelijk werd, hebben we onze advertenties teruggetrokken. We hebben het nooit heroverwogen.”

Grolsch stopte wél specifiek vanwege de vrouwonvriendelijke publicaties, maar is inmiddels toch weer met Dumpert en GeenStijl gaan werken. Kennelijk kan zo’n boycot dus een houdbaarheidsdatum hebben. Toch wil dat niet zeggen dat de impact ervan op het medium gering is. De bierbrouwer laat weten een tijd te hebben gewacht, alvorens weer met de sites in zee te gaan. “Wij hebben naderhand ruim twee jaar geen samenwerking met ze gehad. Daarna zijn we met hun organisatie om tafel gegaan en hebben we een goed gesprek gehad. Nu hebben wij onlangs weer een kleine samenwerking gedaan, die we ook weer goed gaan evalueren.”

En DPG zegt nog steeds niet bij GeenStijl of Dumpert te adverteren. “Niet bewust in ieder geval.” Of dochterbedrijven er reclames hebben, kan DPG niet met zekerheid zeggen.

Lees ook:

Wie zit er nog op GeenStijl te wachten?

De stevige rechtse kwam uit onverwachte hoek: columnist John van den Heuvel haalde hard uit naar GeenStijl.