Adriaan van Dis: 'Ik geloof niet zo in de scheidslijn tussen literatuur voor kinderen en volwassenen'

BN’ers schrijven er even een kinderboek bij

Waarom schrijven zoveel BN’ers een kinderboek? Tv-presentatrice Tooske Ragas mijmerde onlangs in De Limburger: “Een boek schrijven is toch iets spannends. Een kookboek of kinderboek is voor velen een mooi instapmodel.”

Het zal je maar gezegd worden als je Guus Kuijer of Joke van Leeuwen heet: “Wat schrijft u mooie instapmodellen.” Aan Ragas’ uitspraak ligt het wijdverbreide misverstand ten grondslag dat een kinderboek schrijven een makkie is, iets wat je er wel even bij kunt doen als acteur, tv-presentator, cabaretier, astronaut, prinses, sporter of zanger (m/v). Wie zich ook maar een millimeter dieper dan Ragas in de jeugdliteratuur verdiept – of in de doorgaans zwakke werkjes van schrijvende BN’ers – ontdekt al gauw dat goede kinderboeken schrijven een vak apart is.

De lijst met BN’ers die hun kinderboeken gepubliceerd zagen, is desondanks schier oneindig. Een greep: Jim Bakkum, Youp van ’t Hek, Isa Hoes, Angela Groothuizen, prinses Laurentien, Yvon Jaspers, Filemon Wesselink, Wesley Sneijder (‘De strijd om de Scoorsteen’) – en zo zijn er nog tientallen.

Waarom al die boeken worden uitgegeven, ook als de kwaliteit te wensen overlaat, ligt voor de hand: media-aandacht is gegarandeerd en bekende namen verkopen – al bereiken hun boeken zelden de bestsellerlijst. Annet Schaap, die met ‘Lampje’ een record van maar liefst vier grote kinderboekenprijzen binnensleepte, zat nooit aan tafel bij ‘DWDD’ of ‘Pauw’, terwijl André Kuipers in diverse talkshows mocht vertellen over zijn matige prentenboekenreeks ‘André het astronautje’.

Het is niet zo dat alle BN’ers die een kinderboek publiceren een tweede carrière als kinderboekenschrijver ambiëren. In veel gevallen zijn ze op verzoek gelegenheidsschrijvers. Zo laat Unilever al zestien jaar sinterklaasprentenboeken maken voor een supermarktactie. Aanvankelijk door gerenommeerde kinderboekenschrijvers, de laatste jaren helaas alleen nog door BN’ers – dit jaar Rafael van der Vaart, Nicolette van Dam en Wendy van Dijk. En zo schreven Erica Terpstra en Humberto Tan kinderboeken bij tentoonstellingen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

De uitzondering

Van alle BN’ers die wél meerdere kinderboeken publiceerden, is er sinds politicus Jan Terlouw maar één die daarmee zeer succesvol is én echt iets in z’n mars heeft: cabaretier Jochem Myjer. Stilistisch is hij nog geen hoogvlieger en veel diepgang hebben de avonturen over ‘De Gorgels’ niet, maar ze zijn aanstekelijk geschreven en spreken tot de verbeelding. Natuurlijk heeft de beginnende serie een vliegende start gekregen dankzij Myjers naam, maar dat het succes aanhoudt en hij al twee keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury heeft gewonnen, bewijst dat kinderen zijn werk echt waarderen. Niet gek, voor een instapmodel.

Bas Maliepaard