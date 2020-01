‘ADHD een stoornis? Je hebt eigenlijk superkrachten’

Die Regilio Tuur. De oud-bokskampioen deelde ooit rake klappen uit aan tegenstanders én zijn vriendin, en ging de cel in. Nu woont hij in New York en leert hij Dennis Weening in diens programma ‘ADHDennis’ (SBS6) fascinerende lessen.

Ja, hij heeft ADHD net als Dennis, en werd daar baldadig van. Maar hij heeft het leren beheersen. “Die naam ‘attention deficit hyperactivity disorder’ bevat twee negatieve termen: gebrek en stoornis”, fulmineert hij. “Als je het leert begrijpen en zelfdiscipline aanleert, wordt het een kracht.” Zo positief zien we ADHD niet vaak, en dat is al meerwaarde van dit programma.

Regilio Tuur geeft een verrassend perspectief. Hij sleept de overprikkelde Dennis mee door een druk New York en leest hem de les over te laat komen. “Rust in je hoofd begint bij orde. Je bent lui, zeg je zelf. Je gedraagt je als iemand met een stoornis. Terwijl je eigenlijk superkrachten hebt.”

We kunnen alles tegelijkertijd zien

Het is net als bij autisme, zei een vader eerder. Dat geeft problemen, maar is ook een gave. Tuur legt uit: “We staan in de ring. Ik zie de ader op je voorhoofd. Ik zie je schouder bewegen, je heup, je been. Ik hoor de trainer praten...” En zo meer. Alles neemt hij tegelijkertijd waar. “Zie je de kracht daarvan?”, vraagt hij retorisch.

Voor Dennis Weening is het één grote eye opener sinds hij zijn eigen ADHD ontdekte. Hij heeft woelige tijden achter de rug. In 2018 verlengde RTL zijn contract niet, en hij mocht na zeven jaar ‘Expeditie Robinson’ niet meer presenteren; waarom is nóg niet duidelijk. Maar uit de plotselinge leegte rolde iets moois. Bij de opnames op die doodstille eilanden had hij gemerkt hoe druk zijn hoofd was. Hij besloot het te onderzoeken en kwam uit bij ADHD. Met zijn nieuwe programma maakt hij daar nu een persoonlijke, kwetsbare zoektocht van, waarin hij zichzelf niet spaart. Zelfs de scènes waarin zijn vrouw en kinderen vertellen dat het leven toch wel fijn rustiger is als papa even weg is, knipt hij er niet uit. Zo laat hij ook zien dat mensen ondanks zijn ‘label’ toch van hem houden.

Zo’n zelfonderzoek-format van is niet nieuw: Filemon Wesselink onderzocht al zijn autisme (‘Het is hier autistisch’) en Sophie Hilbrand dook in haar eigen burnout in ‘Sophie in de mentale kreukels’. Zulke programma’s passen in deze tijd. Alsof de makers willen zeggen: ‘stop met die schone schijn op sociale media, veel mensen voldoen niet aan het dwingende perfecte plaatje, en dat is helemaal prima.’

Dat is precies waar Dennis op uitkomt in zijn gesprekken. Een directeur van een privéschool zegt dat die kinderen gewoon een andere leeromgeving nodig hebben. En Amerika-correspondent Michiel Vos interpreteert de cijfers. De VS hebben de meeste ADHD’ers ter wereld: tien procent van de bevolking. In Nederland is dat de helft, in Frankrijk (volgende week aan de beurt) maar 0,5 procent. Ligt het dan aan de mensen, of aan de samenleving? In Amerika worden kinderlevens totaal gereguleerd, zegt Vos. Sport, muziek, school: overal ligt druk op. Overal zijn kaders, regels, uit angst dat kinderen de competitie niet redden én dat hen iets overkomt. “Daar worden kinderen helemaal gek van,” zegt Vos. Ziek van de drang naar veilige perfectie.

Zo maakt Dennis Weening bij SBS6 bijna ongemerkt een heel urgent programma.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.