ADE-bezoekers maakt het niet uit wanneer, als ze maar kunnen feesten

Het is weer even wennen voor het personeel aan de deur bij de Gashouder in het Amsterdamse Westerpark. Awakenings is het eerste grote technofeest van het Amsterdam Dance Event en de routine is er na twintig maanden een beetje uit. Iedereen moet voor ze naar binnen mogen eerst langs de coronacheck en daarna mogen ze naar de kaartcontrole, klinken de instructies.

Binnen in de ronde hal is het donker, wie niet beter weet denkt dat het tien uur ’s avonds is. Het feest moet nog op gang komen, maar dat is niet anders dan bij een nacht-evenement; het duurt altijd zo’n twee uur voor de zaal een beetje gevuld is.

Zuigende technobassen

De vroege bezoekers zitten wel vol goede moed. Ze komen uit alle windstreken en aan de tafels in de chillzone klinken Nederlands, Duits en Engels door elkaar. Een groepje jongens komt vanuit Limburg en heeft er geen problemen mee om vroeg te pieken. En vrij nemen hoefde ook niet, grapt Colin Senden, want “wij zijn studenten, wij zijn altijd vrij”.

Even verderop zitten vier jonge meiden uit Deventer. Ze zijn een beetje overdonderd door de zuigende technobassen. “Dit is wel een beetje heftiger dan wat we gewend zijn”, zeggen Lis, Lena, Pauline en Jasmijn. Ze willen liever niet met hun achternaam in de krant omdat sommigen van hen moesten spijbelen van school om hier te zijn. Normaal gaan ze naar feestjes waar vrolijker deuntjes klinken. Dat het zo vroeg is afgelopen ziet Lena vooral als een voordeel. “Dan kan ik gewoon de hele nacht slapen en raak ik niet zo uit mijn ritme.”

Aanpoten

Positiviteit overheerst ook bij de organisatie, zegt Tim Middelesch. Volgens de marketingdirecteur van Awakenings was het de laatste tijd hollen of stilstaan, maar als hij dan toch mag kiezen, ‘liever hollen’. Het was aanpoten omdat veel van de leveranciers tijdens de crisis andere dingen zijn gaan doen en er een serieus personeelstekort is. Ook financieel schiet de organisatie erbij in, maar hij is blij dat het weer kan. “De Gashouder is al 25 jaar onze thuisbasis, het is heerlijk om hier weer te zijn en we roeien met de riemen die we hebben.” Dansen bij daglicht is prima, zegt Middelesch. “Maar het is geen duurzame oplossing. Probeer bijvoorbeeld met oud en nieuw maar eens een feest te organiseren dat tot middernacht duurt.”

De snoeiharde techno lijkt nog steeds voornamelijk een aangelegenheid voor mannen. Zo staat er voor de herentoilet een enorme rij, dames kunnen direct doorlopen. Maar op Awakenings draaien vandaag drie vrouwelijke dj’s. Ook de ster van de avond, dj Charlotte de Witte, vindt overdag feesten wel prima. “In België is het al sinds augustus weer volle bak aan, maar ik ben blij dat het hier nu ook weer kan. Het belangrijkste is dat we weer samen kunnen zijn.”

Lange, klamme avond

Stiekem heeft ze er wel van genoten dat ze gisteravond in haar hotel met een kopje kamillethee kon relaxen. Nu bruist ze van de energie en is er helemaal klaar voor haar set. “Met mijn muziek vertel ik een verhaal, ik wil het publiek meenemen op een reis. Van tevoren denk ik er altijd goed over na welke platen daarbij passen, zeker bij zo’n belangrijk feest als dit.”

Als De Witte tegen zeven uur op het podium klimt is de zaal afgeladen en stijgt de luchtvochtigheid rap. Shirtjes gaan uit, vuurwerk knettert boven de zwetende menigte en een hoepel van licht daalt neer op het publiek. Als ze ze haar remix van de klassieker Age of Love door de boxen laat knallen breekt de zaal, als vanouds, de tent af. Het belooft nog een lange, klamme avond te worden.

